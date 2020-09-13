Sağlık eski Bakanı Filiz Besim: Ben yapamıyorum diyebilmek çok büyük bir ERDEMDİR...

Sağlık eski Bakanı Filiz Besim'in açıklaması:

#Ben yapamıyorum diyebilmek çok büyük bir ERDEMDİR...

Nereden nereye...

Böbrek nakilleri yapan

Kalp nakli yapan,

En ileri kalp tedavilerini uygulayan,

Göğüs açan, akciğer tedavileri ve daha onlarca ileri tedavileri yapan,

adanın en iyi yoğun bakımına sahip hastane ekiplerinin getirildiği nokta yürek sızlatmayacak gibi değil.

Çok iyi hekim, çok iyi avukat veya mühendis olabilirsiniz ama “YÖNETMEK” çok farklı bir olaydır. Hele de sağlığı yönetmek insanların canını emanet ettiği kurumları yönetmek gerçekten farkıdır. Sağlık teknik bir konudur. Sağlık temizlikçisinden hekimine, her çalışanın çok büyük bir titizlik ve uyum içinde çalışması gereken bir ülkenin en hassas ordusudur.

Sağlık çalışanının en büyük motivasyonu moraldir, içten bir teşekkürdür. Dünyanın en büyük sağlık krizinin yaşandığı bu günlerde en büyük ihtiyacımız el ele vermek, birbirimize sevgiyle sarılmak. Bu da ancak güven duyacağımız bir Sağlık Sistemi ve krizi doğru yöneten bir yönetimle mümkündür.

Ben yapamıyorum diyebilmek çok büyük bir erdemdedir.

Bu halk çok büyük acılar çekti. Ne olur daha büyük hüsranların, hayal kırıklıklarının nedeni olmayın!!