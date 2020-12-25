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Sağlık eski Bakanı Filiz Besim: "Yarı yıl tatili öne çekilmeli"

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Sağlık eski Bakanı Filiz Besim, okulların eğitime devam etmesini riskli bulduğunu belirterek, yarı yıl tatilinin yıl başından önceye çekilmesi gerektiğini savundu.
Sağlık eski Bakanı Filiz Besim: "Yarı yıl tatili öne çekilmeli"

Sağlık eski Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa konuk oldu.

"YARI YIL TATİLİ ÖNE ÇEKİLMELİ"

Yerel vakaların artış gösterdiği günlerde okulların eğitime devam etmesini riskli bulan Filiz Besim, yarı yıl tatilinin yıl başından önceye çekilebileceğini belirtti.

“Çok da verimli olmayan bir dönem geçirildi. Eğitimi kayıp yıl olarak kabul edebiliriz. Öğretmenler ellerinden geleni yapmaya çalıştılar ama yapılması gereken yılbaşından önce tatili önce çekmek” dedi.

 

"ÖNÜMÜZDEKİ 3 AY RİSKLİ... GRİP AŞISI KONUSUNDA BAŞARISIZ OLUNDU"

15 gün daha durumu gözlemleyip eğitimle ilgili bir karar alınabileceğini bildiren Besim, Ocak, Şubat ve Mart aylarının riskli geçeceğini kaydetti. “Bu yılın olmazsa olmaz konusu grip aşılarıydı” diyen Besim, grip aşıları konusunda başarısız olunduğunu dile getirdi.

Sağlık eski Bakanı Besim, “500 tane hibe aşı geldi. Özel eczanelere de 5 bin aşı geldi. Ama 5 bin aşı gelir gelmez 2 günde tükendi” diyerek, bu yıl için 30 bin aşı gerektiğini aktardı.

 

"RİSK GRUPLARI BELİRLENMELİ"

Grip aşılarının gelmeme sebebinin organizasyon eksikliğinden kaynaklandığını belirten Besim, “ Grip aşıları için önce Türkiye’de de yok dendi. Üretim çok az ve talep çok fazla. Her ülke kendine yeteni bulmaya çalışıyor. Ama organize olup, aşılar Türkiye’ye gelir gelmez konu halledilebilirdi” dedi.

Birçok firma tarafından ‘aşı bulduk’ diye arandığını söyleyen Besim, hala risk gruplarına aşı yapılmadığını kaydetti.

“Sağlık Bakanlığı’nın iyi bir program yaparak, risk gruplarını net bir şekilde belirlemesi, nerede, kimin aşılanacağını belirlemesi gerekirdi” diyen Besim, önümüzdeki 3 ayın grip anlamında rahat geçirilmeyeceğini söyledi.

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