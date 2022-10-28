Sağlık firmalarının “yanıltıcı” kan testleri sunduğu ortaya çıktı

British Medical Journal (BMJ), İngiltere’deki bazı özel sağlık firmalarının hastalar için olumsuz sonuçlara yol açabilecek sonuçlar sunduğunu tespit etti.

BMJ’ye göre, kanıtlarla desteklenmeyen bu testlerin “yanıltıcı” sonuçları kadınları daha fazla, potansiyel olarak zararlı muayeneler gibi kararlar almaya zorlayabilir.

Özel testlerin örnekleri arasında, bir kişinin kaç sağlıklı yılı kaldığını tahmin etmeyi vadeden düzenli kan testleri ve demir, tiroid hormonları, vitamin seviyeleri ve iltihabı ölçen parmak delme testleri yer alıyor.

İKİ ŞİRKET DİKKATE ALINDI

Daily Mail’in haberine göre, BMJ, elde ettiği bulgulara dayanarak evde yapılan testlerle ilgili doğruluk veya tespit oranları hakkında yanıltıcı iddialar için My Baby Company ve The Health Check Shop isimli iki şirketi Birleşik Krallık Reklam Standartları Kurumu’na (ASA) sevk etti. Dikkate alınan testler, doğum öncesi ve prostat şüphesini içeriyordu.

ASA, ilk şirketin reklamını değerlendirdi, önceki bir kararı ihlal ettiğini tespit etti ve şirketi uyumluluk ekibine yönlendirdi. İkinci şirkete soruşturma için gerekçe olup olmadığını belirlemek için de şikayeti dikkatle değerlendirdiğini açıkladı.

BMJ, özel testlerin, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) olumsuz yaklaştığı bir şey olmasına rağmen, NHS onaylı Hasta Erişim uygulaması tarafından da desteklendiğini bildirdi.