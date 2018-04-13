Sağlık Herkes İçin Her Yerde!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sevim Erkmen, Sağlığın İnsan Yaşamının Doğumu ile Birlikte Elde Edilen Bir Hak Olduğunu, Sağlıklı Toplumların Oluşabilmesi için Toplumun En Küçük Yapı Taşı Olan Çocukların Sağlıklı Olması Gerektiğini ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Toplumları Sağlık Konusunda Bilinçlendirmekle İlgili Önemli Bir Göreve Sahip Olduğunu Belirtti.

7 Nisan 1948’de kurulan Dünya Sağlık Örgütü’nün merkezinin İsviçre’nin Cenevre kentinde olup, Birleşmiş Milletler’e bağlı bir örgüt olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Sevim Erkmen, örgütün toplum sağlığı ile ilgili uluslararası çalışmalar yaptığını kaydetti.

Örgütün Yirmi altı ülkenin onayı ile yürürlüğe girdiğini söyleyen Uzm. Dr. Sevim Erkmen, her yıl 7 Nisan’ın Dünya Sağlık Günü ve 7-13 Nisan tarihlerinin de Dünya Sağlık Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Toplum Sağlığı Hakkında Bilinci Artırıyor

Dünya Sağlık Örgütü tarafından halk sağlığı ile ilgili her yıl bir konu seçilerek bu konu çerçevesinde tüm dünyada çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyleyen Uzm. Dr. Sevim Erkmen, sağlıklı yaşam hakkını her insanın doğumu ile birlikte elde ettiğini ve sağlıklı toplumların en küçük yapı taşı olan sağlıklı çocukların yetiştirilmesi ile başladığını ifade ederek, toplumda çocuk sağlığının önemine dikkat çekti.

2018 Yılı Dünya Sağlık Günü Teması; “Herkes, Her Yerde”

Sağlığın bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlandığını söyleyen Uzm. Dr. Sevim Erkmen, bu nedenle bu hafta içerisinde insanların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirildiğini, çeşitli etkinliklerle sağlığın hayatımızdaki öneminin vurgulandığını kaydederek, Dünya Sağlık Örgütü’nün insanların en yüksek sağlık düzeyine sahip olma haklarını gerçekleştirebilmeleri ilkesi üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 yılı Dünya Sağlık Günü için “Herkes, Her Yerde” temasını ilan ettiğini söyleyen Uzm. Dr. Sevim Erkmen, bu yıl 70. yıldönümü kutlanan ve herkes için sağlığın vurgulandığı etkinliklerde, dünya liderlerini, 2015 yılında sürdürebilir kalkınma hedeflerini kabul ettikleri zamanki taahhütleri yerine getirmeye ve tüm insanların sağlığını daha da iyileştirmek için somut adımlar atmaya çağırdıklarını belirtti. Uzm. Dr. Sevim Erkmen, bu çağrının herkesin her yerde mali sıkıntıya maruz kalmadan temel sağlık hizmetlerine erişebilmesini sağlamak anlamına geldiğini söyledi.

Uzm. Dr. Sevim Erkmen; “Evrensel Sağlık Kapsamı, Tüm İnsanların Maddi Sıkıntıya Maruz Kalmadan İhtiyaç Duydukları Sağlık Hizmetlerini Almalarını Sağlar.”

Evrensel Sağlık Kapsamı’nın (UHC), tüm insanların ve toplumların maddi sıkıntıya maruz kalmadan ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini almalarını ve bu hizmetlerin kalitesinin, insanların sağlığını iyileştirecek kadar iyi olmasını sağladığını ifade eden Uzm. Dr. Sevim Erkmen, UHC’nin, bireyler için yalnız tıbbi tedavi ile ilgili değil, ayni zamanda halk sağlığı kampanyaları ile büyük popülasyonlara yönelik hizmetleri de kapsadığını belirterek şöyle devam etti; “UHC, sadece bir sağlık hizmeti ve bir ülkenin sağlık sistemini finanse etmekle ilgili değildir. Sağlık sisteminin tüm bileşenlerini kapsar. Sağlık hizmetleri sunan sistemler ve sağlık hizmeti sağlayıcıları, sağlık tesisleri ve iletişim ağları, sağlık teknolojileri, bilgi sistemleri, kalite güvence mekanizmaları yönetişim ve mevzuatı kapsar.

Uzm. Dr. Sevim Erkmen: “Dünyadaki İnsanların En Az Yarısı Şu Anda Temel Sağlık Hizmeti Alamıyor.”

“Dünyadaki insanların en az yarısı şu anda temel sağlık hizmetlerini alamıyor. Evrensel sağlık sigortası, tüm insanların kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri, ihtiyaç duydukları zamanda ve yerde, finansal sıkıntıya maruz kalmadan temin edilmesidir.” diyen Uzm. Dr. Sevim Erkmen, sağlık hizmetlerini gerçek anlamda evrensel kılmanın, hastalıklar ve kurumlar etrafındaki sağlık sistemlerinin tasarlanması ve insanlar için tasarlanan sağlık hizmetlerine doğru kaymasını gerektirdiğini ifade etti.

“Herkes için Sağlık” sloganının ülkemiz için de geçerli olması, genel sağlık sigortası, hastaların hekim seçme özgürlüğü ve temel sağlık hizmetlerinin tüm halkımıza en etkin bir şekilde ulaşması en büyük dileğimizdir.” Diyen Uzm. Dr. Sevim Erkmen, yaptığı açıklamayı Kanuni Sultan Süleyman’ın Olmaya Devlet Cihanda Bir Nefes Sıhhat gibi sözü ile tamamladı.