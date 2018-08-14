Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Sağlık Hizmetleri İstatistik Raporu açıklandı. Sağlık Bakanlığı İstatistik Birimi, Sağlık Bakanı Filiz Besim'in de katılımıyla doktorların performanslarına ve sağlık hizmeti açısından ihtiyaçlara yönelik hazırlamış olduğu raporu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hekimleri ile paylaştı. Rapor, İstatistik Birimi tarafından hazırlandı ve 2018 Haziran ayı içerisinde KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları ve Temel Sağlık HizmetleriDairesinde yapılan çalışmaların İstatistiksel bir analizini sunyor.Raporda KKTC SağlıkBakanlığına bağlı Servisler tarafından tüm Kuzey Kıbrıs’ta Haziran 2018 (yoğunluğun çok olmadığı ve Triaj sistemine geçilmesiyle yoğunluğun azaldığı)ayında verilenhizmetleri incelendi.Buna göre; KKTC’de Haziran 2018 ayında toplam olarak KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı TedaviKurumları ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine başvuran hasta sayısı 86168’tir. Günlükmuayene olan ortalama hasta sayısı 2872’dir. Hastaların şehirlere ve sağlık merkezlerine göredağılımı rapor edilmiştir. Bütün bu kişilere toplam 386 doktor tarafından bakılmıştır. Haziranayı içinde bir doktor ortalama 223 hastaya bakmıştır.KKTC’de, Lefkoşa sağlık hizmetlerinde başı çeken şehirdir. Lefkoşa’yı sırasıyla GazimağusaDevlet Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi, Lefke Cengiz Topel Hastanesi ve Tren YoluSağlık Merkezi takip etmektedir.

Sağlık Bakanlığı bundan böyle sağlık politikası oluşturulması adına, her ay bu çalışmayı yürütüp aynı zamanda duyuracaktır.

Başvuran hasta sayısı

KKTC’de Haziran 2018 ayında toplam olarak KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı TedaviKurumları ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine başvuran hasta sayısı 86168’tir. Günlükmuayene olan ortalama hasta sayısı 2872’dir. Bütün bu kişilere toplam 386 doktor tarafından bakılmıştır. Haziranayı içinde bir doktor ortalama 223 hastaya bakmıştır.Lefkoşa sağlık hizmetlerinde başı çeken şehirdir. Lefkoşa’yı sırasıylaGazimağusa Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi, Lefke Cengiz Topel Hastanesi veTren Yolu Sağlık Merkezi takip etmektedir. Lefkoşa’da Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, sağlıkhizmeti verilen en önemli sağlık servisidir. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde de Acil Bölümühizmet verilen en yoğun birimdir. Diğer iki bölüm İç Hastalıkları ve Dermatoloji bölümüdür.Ortaya çıkan tablo Sağlık Bakanlığı personelinin yoğun bir iş yükü içinde olduğunugöstermektedir.

Lefkoşa Devlet Hastanesi

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde toplam 173 sağlık bölümü vardır. Bu bölümlerde Haziran 2018’de bakılan toplam hasta sayısı 37095 kişidir, Yani BurhanNalbantoğlu Hastanesinde Haziran 2018 ayı içinde günde ortalama 1237 hastaya bakılmıştır.Toplam 13063 hastanın bakıldığı Acil Servis ilk sıradayer almaktadır. Daha sonra 4421 hastanın bakıldığı İç Hastalıkları ikinci sırada; 2298 hastanın bakıldığı Dermatoloji üçüncü sırada; 1733 hastanın bakıldığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dördüncü sırada ve 1731 hastanın bakıldığı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü beşinci sırada gelmektedir.Burhan Nalbantoğlu hastanesinin toplam 173 sağlık bölümünde çalışan doktor sayısı 188’dir. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde en büyük yoğunluk, Acil Tıp, İçHastalıkları, Onkoloji-Radyoloji ve Dermatoloji bölümlerindedir.Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde Laboratuvar göndermelerindeki en büyük yoğunluk, gene Acil Tıp, İç Hastalıkları ve Onkoloji bölümlerindedir.

Barış Ruh ve Sinir Hastanesi

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde toplam 13 sağlık bölümü vardır. Bu bölümlerde

Haziran 2018’de bakılan toplam hasta sayısı 1694 kişidir, Yani Barış Ruh ve 21 Sinir Hastalıkları Hastanesinde Haziran 2018 ayı içinde günde ortalama 57 hastaya bakılmıştır. Toplam 684 hastanın bakıldığıErişkin 3 Psikiyatrisi ilk sırada yer almaktadır. Daha sonra 439 hastanın bakıldığı Erişkin 7Psikiyatri Polikliniği ikinci sırada; 137 hastanın bakıldığı Çocuk 1 Psikiyatri Polikliniği

üçüncü sırada; 103 hastanın bakıldığı Çocuk 3 psikiyatri polikliniği dördüncü sırada ve 85 hastanın bakıldığı Erişkin 4 psikiyatri polikliniği beşinci sırada gelmektedir. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinin toplam 13 sağlık bölümünde çalışan doktor sayısı 13’tür. Toplam 13 doktor tarafından 1694 kişiye sağlık hizmeti sunulmuştur. da Haziran ayı içinde doktor başına düşen ortalama hasta sayısının 131 kişi (günde 5 hasta) olması demektir.

Gazimağusa Devlet Hastanesi

Gazimağusa Devlet Hastanesinde toplam 84 sağlık bölümü vardır. Bu bölümlerde Haziran 2018’de bakılan toplam hasta sayısı 21060 kişidir. Yani Gazimağusa Devlet Hastanesinde Haziran 2018 ayı içinde günde ortalama 702 hastaya bakılmıştır. Toplam 6109 hastanın bakıldığı Acil Servis ilksırada yer almaktadır. Daha sonra 3367 hastanın bakıldığı Radyoloji ikinci sırada; 2689hastanın bakıldığı Diğer Dallar üçüncü sırada; 1810 hastanın bakıldığı İç Hastalıklarıdördüncü sırada ve 1169 hastanın bakıldığı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon servisi beşinci

sırada gelmektedir.

Gazimağusa Devlet hastanesinin toplam 84 sağlık bölümünde çalışan doktor sayısı 73 tür. Toplam 73 doktor tarafından 21060 kişiye sağlık hizmeti sunulmuştur.

Girne Akçiçek Hastanesi

Girne Akçiçek Hastanesinde toplam 51 sağlık bölümü vardır. Bu bölümlerde Haziran 2018’de bakılan toplam hasta sayısı 12451 kişidir. Yani Girne Akçiçek Hastanesinde Haziran 2018 ayı içinde günde ortalama 415 hastaya bakılmıştır. Toplam 1642 hastanın dışarıdan gelen hastalarkategorisinde ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Daha sonra 1599 hastanın bakıldığı Dahiliye

2 Polikliniği ikinci sırada; 1448 hastanın bakıldığı Pansuman Enjeksiyon polikliniği üçüncü sırada; 889 hastanın bakıldığı Acil servisi dördüncü sırada ve 532 hastanın bakıldığı Dahiliye Polikliniği beşinci sırada gelmektedir. Girne Akçiçek hastanesinin toplam 50 sağlık bölümünde çalışan doktor sayısı 51 dir. Toplam 50 doktor tarafından 12451 kişiye sağlık hizmeti sunulmuştur. Bu da Haziran ayı içinde doktor başına düşen ortalama hasta sayısının 249 kişi (günde 9 hasta) olması demektir.

Lefke Cengiz Topel Hastanesi

Cengiz Topel Hastanesinde toplam 23 sağlık bölümü vardır. Bu bölümlerde Haziran 2018’de

bakılan toplam hasta sayısı 6684. Yani Cengiz Topel HastanesindeHaziran 2018 ayı içinde günde ortalama 223 hastaya bakılmıştır.Toplam 3209 hastanın bakıldığı Acil Servis ilk sırada yer almaktadır. Daha sonra 1189 hastanın bakıldığı Kan alma bölümü ikinci sırada; 261 hasta ile Kulak Burun Boğaz Polikliniğini üçüncü sırada; 203 hastanın bakıldığı Genel Cerrahi Polikliniği dördüncü sırada ve 195 hastanın bakıldığı Çocuk 2 Polikliniği beşinci sırada gelmektedir. Cengiz Topel hastanesinin toplam 23 sağlık bölümünde çalışan doktor sayısı 29’dur.

Toplam 29 tıp personeli tarafından 6684 kişiye sağlık hizmeti sunulmuştur.

Tren Yolu

Tren Yolu Sağlık Merkezinde toplam 19 sağlık bölümü vardır. Bu bölümlerde Haziran

2018’de bakılan toplam hasta sayısı 5050 kişidir. Haziran 2018 ayı içinde günde ortalama 168 hastaya bakılmıştır. Toplam 1516 hastanın bakıldığı Ayaktan Tedavi Hizmetleri ilk sırada yer almaktadır. Daha sonra 582 hastanın bakıldığı Dâhiliye bölümü ikinci sırada; 453 hasta ile Gece Polikliniğini üçüncü sırada; 415 hastanın bakıldığı Genel Poliklinik dördüncü sırada ve 415 hastanın bakıldığı Kadın Doğum Polikliniği beşinci sırada gelmektedir. Tren Yolu Sağlık merkezinin toplam 19 sağlık bölümünde çalışan doktor sayısı 19’dur.