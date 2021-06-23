Sağlık için güvenli süt tüketin

Pandemi gündeminde güçlü bağışıklık için süt tüketiminin önemine dikkat çeken uzmanlar, hijyen ve gıda güvenliği açısından da tüketicilerin, içeriği tam bilinmeyen, açıkta satılan sütler yerine ambalajlı süt tercih etmelerini öneriyor.

Pandemi gündeminde güçlü bağışıklık için süt tüketiminin önemine dikkat çeken uzmanlar, hijyen ve gıda güvenliği açısından da tüketicilerin, içeriği tam bilinmeyen, açıkta satılan sütler yerine ambalajlı süt tercih etmelerini öneriyor.

Yapılan araştırmalar Türkiye’de süt içme oranlarının Avrupa ülkelerine göre oldukça düşük olduğunu, Türk halkının Avrupa ülkelerinin neredeyse dörtte biri kadar süt içtiğini ortaya koyuyor. Kişi başı yıllık ortalama süt tüketiminin 276 litre olduğu Türkiye’de bu oranın 39,7 litrelik kısmını içme sütü, geri kalanını ise süt ürünleri oluşturuyor. Süt tüketiminin AB ülkelerinde kişi başı 310 litre iken, ABD'de ise kişi başı yıllık ortalama 278 litre civarında olduğu görülüyor.

Sütün yaşamın her evresinde önemli olduğunu vurgulayan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sütün içeriğinde bulunan 40’tan fazla besin öğesinin savunma sistemini oluşturan hücrelerin iyi çalışmasını sağlayarak, vücudun bağışıklık sistemine olumlu etkisi olduğuna dikkat çekiyor. İnanç, her gün düzenli olarak içilen iki bardak sütün çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabildiğini ifade ediyor.

Süt tüketmeniz için 11 neden:

Bağışıklık sistemini güçlendirir: İçerdiği 40’ın üzerinde besin öğesiyle süt, özellikle mevsim değişimi sonucu bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla sıkça görülen solunum yolu enfeksiyonları, grip ve soğuk algınlığı gibi pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir koruyucudur. Süt son derece önemli bir protein kaynağı: 1 litre süt 32 gram protein içerir. Sütte bulunan proteinler; hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynar, büyüme ve gelişmeye büyük ölçüde katkı sağlar, kasların sağlıklı gelişmesine ve çalışmasına yardımcı olur.

Vücutta kaybedilen suyu yerine koyuyor: Süt rehidrasyonu, yani vücutta kaybedilen suyun yeniden yerine konmasını sağlayan çok miktarda su molekülünden meydana gelir.