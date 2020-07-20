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Sağlık İçin Hareket Et

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Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto; “Fiziksel Aktivite ile Sağlıklı Yaşlanma Sağlanır, Daha Aktif Yaşlı Bireyler Yaratılması Amaçlanır”
Sağlık İçin Hareket Et
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Hastalıkların Önlenmesinde Fiziksel Aktivitenin Yararlarını Savunmak ve İyi Uygulamalara Dikkat Çekmek, Yaşamın Her Alanında, Her Yerinde ve Toplumun Genelinde Fiziksel Aktiviteye Katılımı Artırmak, Sağlıklı Davranışları ve Yaşam Tarzlarını Teşvik Etmek İçin Fiziksel Aktivitenin Yararları Konusunda Toplum Bilinci Oluşturmak için Tüm Dünya Genelinde Organizasyonların Yapıldığını Belirtti.  Bu Organizasyonlarda Amacın Sadece Fiziksel Aktivitenin Önemini Vurgulamak Olmaması Gerektiğini Söyleyen Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, Kişilerin Sağlıklı Yaşam Tarzını Benimsemelerini Sağlamak Gerektiğini İfade Etti.

 

Dünya Genelinde Her 4 Kişiden 1’i Aktif Değil!

Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte hareketsiz bireylerin sayısının arttığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, bu durumun kişilerin sağlığını olumsuz etkilediğini, çocuklarda ve gençlerde televizyon, internet ve ders çalışma nedeniyle gün içinde hareketsiz geçirilen sürenin azımsanamayacak kadar fazla olduğunu belirtti.  Dünya genelinde her 4 yetişkinden 1’inin aktif olmadığını da ifade eden Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, hareketsizliğin, dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırada olduğunu, meme ve kolon kanserlerinin, diyabetin ve iskemik kalp hastalığının oluşumunda çok önemli bir risk faktörü olduğunu söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto: “Orta Şiddet Olarak Tanımlanan Düzenli Yürüyüş, Bisiklete Binme, Yüzme Gibi Fiziksel Aktivitelerin Sağlığa Anlamlı Yararlı Etkileri Vardır”

Fiziksel aktivitenin, iskelet kasları tarafından üretilen, enerji gerektiren herhangi bir bedensel hareket  olarak tanımlandığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, şöyle devam etti: “Çalışırken, oynarken, ev işleri yaparken ve boş zamanlarda yapılan hareketlerin hafif şiddette fiziksel aktivite kapsamına girdiği belirtilmektedir. Orta şiddet olarak tanımlanan düzenli yürüyüş, bisiklete binme, yüzme gibi fiziksel aktivitelerin ise sağlığa anlamlı yararlı etkileri vardır.  Yetişkin bireylerin sağlığının kazanılması ve sürdürülmesi için haftada 150 dakika süreyle, tercihen 30 dakika, haftada 5 gün yürüyüş, hafif koşu, bisiklet veya yüzme gibi büyük kas grubunun kullanıldığı orta şiddette dayanıklılık aktiviteleri önerilmektedir.  Ayrıca haftada 2 gün, vücudun farklı bölgelerindeki büyük kas gruplarını içeren kuvvet egzersizleri, kemik ve kas dokuların kaybının önlenmesi ve korunması açısından önemlidir”.

Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto; “Fiziksel Aktivite ile Sağlıklı Yaşlanma Sağlanır, Daha Aktif Yaşlı Bireyler Yaratılması Amaçlanır”

Düzenli ve yeterli fiziksel aktivite ile kas kuvvetinin arttığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, aynı zamanda yeterli fiziksel aktivite ile dayanıklılığın arttığını, kalp ve solunum hastalıklarında iyilik halinin geliştiğini belirtti.  Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto; “Kemik mineral yoğunluğu artar, osteoporoz önlenir, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, felç, diyabet, meme, kolon kanseri ve depresyon riski azalır; kalça ve omurga kırıklarından korunmak için düşme riski azalır; enerji dengesi ve kilo kontrolü sağlanır.  Fiziksel aktivite ile sağlıklı yaşlanma sağlanır, daha aktif yaşlı bireyler yaratılması amaçlanır”.

Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto; “Kentsel Tasarım ve Şehir Planlamasının, Fiziksel Aktiviteyi Kolaylaştırır Şekilde Olması Gerekmektedir

Fiziksel aktivitenin artırılması için toplum tabanlı ama farklı alanları kapsayan kültürel bir yaklaşımın gelişmesi gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, fiziksel aktivitenin yaşam tarzı haline getirilmesi gerektiğini belirtti.  Kentsel tasarım ve şehir planlamasının, fiziksel aktiviteyi kolaylaştırır şekilde olması gerektiğini de söyleyen Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, bu durumun hükümet politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

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