Sağlık Ocağında Kurşunlama! Güzelyurt’ta dün gece yarısı iki kişinin bir kafede vurulmasının ardından bir yaralama olayı da Güzelyurt Sağlık Ocağı’nda meydana geldi.

Güzelyurt’ta dün gece yarısı iki kişinin bir kafede vurulmasının ardından bir yaralama olayı da Güzelyurt Sağlık Ocağı’nda meydana geldi.

Kafede Tamer ve Taner Özdaş’ın çıkan kavga sonrası vurulması ile sonuçlanan olay sonrasında Güzelyurt Sağlık Ocağı’ndan da bir kurşunlama ve yaralama olayı meydana geldiği kaydedildi.

Güzelyurt Sağlık Ocağı’nda bir kişinin gelişi güzel ateş açması sonucu seken merminin başka bir kişinin parmağına isabet ettiği belirtildi.

Olayın ardından parmağı kopma aşamasına gelen vatandaşa anında müdahale edildi.

Acil servise yatırılan hastanın parmağı dikildi. Polisin soruşturmayı tüm yönüyle incelediği ve Güzelyurt Sağlık Ocağı’nda yaşanan olayı araştırdığı kaydedildi.