Sağlık Ordusuna Taze Kan: Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve ailelerin katılımı ile gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

Törende, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi piyanist Atakan Sarı ve şan ve bireysel ses eğitimi öğretim görevlisi Ahmet Zeyin’in müzik dinletisi sunuldu.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, fakültenin kurulduğundan beri ilk kez İngilizce bölümleri ile Gerontoloji Bölümleri dışında tüm bölümlerden mezunlar vermenin gururunu, ve coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

“Gücünüze İnanırsanız İstediğiniz Yere Er ya da Geç Varırsınız…”

Prof. Dr. Yücecan, “Mezun olan öğrencilerimiz “her adımda bir başarı” ilkesini benimsemiş, özümsemiş, ödüllere doymayan, yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin öğretim kadrosuyla uluslararası bir kimlikte etkinlik gösteren Kıbrıs’ın en büyük eğitim, araştırma ve kültür merkezi olan Yakın Doğu Üniversitesinden mezun olmanın ayrıcalığını yaşıyor” dedi.

Fakültenin tüm bölümlerinde öncü eğitim programları, güçlü akademik kadrosu, yürüttükleri araştırma ve çalışmalarla uluslararası platformlara taşınmış pek çok başarıya imza attıklarından söz eden Prof. Dr. Yücecan, “Fakültemizde akademik kademede görev yapan değerli mesai arkadaşlarıma ve mezun olan tüm öğrencilerimin bugüne gelmesinde katkı ve desteklerde bulunan tüm değerli hocalarıma içtenlikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Önemli Olan Hata Yapmamak Değil, Yapılan Hatalardan Ders Almak, Tecrübe Kazanmaktır...”

Mezun öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Sevinç Yücecan, Atatürk’ün ilkelerinden asla ödün vermeden, onun rehberliğinde, yolunuza her zamankinden çok daha fazla çalışarak, coşkuyla devam edeceğinizden, yaptığınız her işe fark ve değer katacağınızdan, yaptığınız her işte iz bırakmaya özen göstereceğinizden eminim. Sizi hedefinize ulaştıracak olan şey, kendi içinizdeki güç. Unutmayın önemli olan hata yapmamak değil, yapılan hatalardan ders almak tecrübe kazanmaktır. Yaşadığımız deneyimlerin en büyük ödülü kazandığımız tecrübelerdir. Tecrübe adeta altın bilezik gibidir. Her başarısız deneme sizi yepyeni görüşler, yeni vizyonlar, kendinizde geliştirmeniz gereken yönlere farklı bakış açıları getirir. Gücünüze inanın. Gücünüze inanırsanız er ya da geç kendinizi istediğiniz yerde bulursunuz. Unutmayın ki büyük işler başarmanın tek yolu yaptığınız işi sevmekten geçer” şeklinde konuştu. Öğrenci velilerine de çocuklarına yaptıkları fedakarlıklar için teşekkür eden Prof. Dr. Yücecan, şimdi gurur duymanın zamanı olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Öğrencilerin Mesleki Gelişimleri İçin Doğru Bir Yol ve Hedef Çizdik…”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, bilgiyi üreten, yayan ve topluma sunulmasını sağlayan Üniversitelerin, idealizmin felsefi esasları üzerine temellenmiş bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde bütünleştiren kurumlar olduğundan bahsetti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu 4’üncü Nesil Üniversite Modeli ile akademik çalışmaları, araştırmaları ve Ar-Ge faaliyetlerinin tüm bilimsel verilerini toplum faydasına dönüştürmeyi esas aldığını söyledi. Eğitimde, en güncel yöntemleri kullanarak evrensel değerlere sahip, çoğulcu ve eleştirel düşünebilen, araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş, çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan, alanına hâkim bireyler ve araştırmacılar yetiştirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, toplumu dönüştürme misyonu doğrultusunda sahip oldukları eğitim ve araştırma birikimiyle enerjilerini, yerel ve küresel ölçekte, toplumların ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için kullandığını belirtti. Kurulduğu günden itibaren küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi’nin, dünya üniversiteleri ile yarışan, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflediğini de aktaran Prof. Dr. Şanlıdağ, Kıbrıs’ın ilk ve tek çocuk üniversitesi olan “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ni hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ailelere seslenerek, tüm bu süreç içerisinde bizlere güvenerek, büyük özveri ve özlemle gönderdiğiniz çocuklarınızdan ayrı kaldınız, maddi ve manevi olarak onları desteklediniz. Bizler de onları iyi birer sağlık çalışanı olarak yetiştirebilmek için, onlara sağlam mesleki bir temel verdik, bilgilerini deneyimle pekiştirmelerini sağladık ve bundan sonraki mesleki gelişimleri için de doğru bir yol ve hedef çizdik. Umarım bu hedef onlara yaşamları boyunca yol gösterir, sizleri ve bizleri onurlandıracak birer birey olmalarını sağlar”dedi. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ mezun öğrencilere, babasıyla olan bir anısını paylaşarak öğütlerde bulundu.

Bakan Taçoy; “Bu Küçücük Ada, Akdeniz’in Ortasında Dünyadaki En Güvenilir Ülkelerden Biridir…”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise törende yaptığı konuşmasında, ailelere çocuklarının küçük bir adada çıkmış oldukları yolculukta güvenilir bir ortam içerisinde birer mezun olarak teslim edildiğini söyledi.

Bilim insanlarının bu ülkenin okullarımızdan mezun olacağını bunların büyük bir kısmının Yakın Doğu Üniversitesi’nden çıkacağını dile getiren Bakan Taçoy, “Çağdaş eğitim ve güvenilir akademisyenler bu hamuru işleyip, onları yetiştirmek, şekil vermek için gayret gösteriyor. Bu şekli alan ve bu şekille hareket edecek olan ve geleceğe umutla bakan gençlerimizi bugünkü mezunlarımızı ve yarınki mezunlarımızı yetiştirme kabiliyetini ellerinden geldiğince sergileyeceklerdir” dedi.

“Sevgili gençler sizin esasında mücadeleniz bugünden itibaren başlıyor” diyen Bakan Taçoy, “Bugüne kadar olması gereken, yetişmesi gereken, yoğrulması gereken bir zamandaydınız. Bir noktaya gelmiş ve kendi kararlarınızı artık kendiniz almak suretiyle hayatınıza ve yolunuza devam edeceksiniz” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin kendi bilgilerinin kendi düşünceleri ve özgüvenlerin olduğunu ifade eden Bakan Taçoy, öğrenme sürecinin bitmediğini ve hayallerini gerçekleştirecek adımları kendilerinin atacağını sözlerine ekledi.

“Desteklerini Esirgemeyen ve İçimizdeki Cevherin Ortaya Çıkmasına Vesilen Olan Tüm Hocalarımıza Teşekkür Ederiz…”

Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları adına konuşma yapmak için bölüm birincileri Dilara Sarp ve Rabia Büşra Işıl da ortak bir konuşma gerçekleştirdiler.

Dilara Sarp ve Rabia Büşra Işıl yaptıkları konuşmada şunları dile getirdiler; ‘’Fakültemizin 2019 mezunu dinamik, çalışkan ve hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımızı temsilen bu konuşmayı yapmanın onurunu yaşıyoruz. Hepimiz Yakın Doğu Üniversitesine farklı şehirlerden farklı hayaller ve duygularla geldik. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek adına, geleceğimizi daha özgür ve kısıtlamaların olmadığı akademik bir ortamda şekillendirebilme ve bu süreç içerisinde bizleri topluma katkı sağlayacak misyonu ve vizyonu içeren bir kültürü benimseme fırsatı bulduk. Bilgileri ve donanımlarını bize aktaran, desteklerini esirgemeyen ve içimizdeki cevherin ortaya çıkmasına vesilen olan tüm hocalarımıza teşekkür ederiz ve sizlerin öğrettiği yolda insan sağlığını dikkate alacağımıza tüm arkadaşlarımı adına söz veriyoruz.

Diplomalar Verilerek Kepler Fırlatıldı…

Konuşmaların ardından törende, dereceye giren mezunlara madalyaları ve diplomaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan tarafından takdim edildi. Daha sonra bölüm başkanları ve öğretim üyeleri tarafından öğrencilere diplomaları verildi. Tören, Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan ile mezun öğrenciler mezuniyet andı içerek keplerini havaya fırlatmalarının ardından sona erdi.