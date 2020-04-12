Sağlık personeline tüküren bir kişiye altı, iki hemşirenin yüzüne öksüren bir diğerine 12 ay hapis cezası

Covid-19 salgınının ‘getirileri’nden “Virüsü taşıyorum” deyip birilerine tükürme, yüzüne doğru öksürme veya marketteki ürünleri yalama furyası sürüyor. Tabii, bu kişiler cezası kalmıyor. Britanya’da, sağlık çalışanlarına tüküren ve öksüren iki kişiye toplam 18 ay hapis cezası verildi.

Galler’in kuzeyindeki Pwllheli’de, bir sağlık çalışanına “Covid 19 hastasıyım” diyerek tüküren 24 yaşındki Joel Martinique Hall, altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Ambulansta görevli bir sağlık personeline tüküren Hall’un salı günü tutuklandığını belirten polis teşkilatı sözcüsü, “Sağlık çalışanlarına karşı böyle bir tavır hiçbir zaman kabul edilemez. Ama bu koşullarda cezası daha ağır oluyor” dedi.

İngiltere’nin Straffordshire bölgesinde iki hemşirenin yüzüne öksüren bir adam ise bir yıl hapse mahkum edildi. Adamın,6 Nisan’da, Covid-19 şüphesiyle gittiği Kraliyet Stoke Üniversitesi Hastanesi’ndeki iki acil servis hemşiresini hedef aldığı belirtildi.