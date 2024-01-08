Sağlık raporlarını sahteleyerek, KKTC sistemine girdiler!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Özkılıç olguları aktardı.

Polis memuru, B.Y ile S.A'nın Türkiye’den temin edilen sağlık raporunu PFD formatına getirdiğini, S.A'nın ise tarihlerini değiştirip, muhaceret sistemine kaydettiğini açıkladı. Polis, zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede raporla ilgili mesajların tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20’er bin TL nakit teminat yatırmaları, birer kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.