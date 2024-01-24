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Sağlık raporunu sahteleyerek oturma izni aldı!

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Türkiye’deki hastaneden temin ettiği sağlık raporunu sahteleyerek, KKTC’de muhaceret sistemine girip, oturma izni alan üniversite öğrencisi H.A tespit edilerek, tutuklandı. Zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Sağlık raporunu sahteleyerek oturma izni aldı!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Özkılıç olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının Türkiye’den temin ettiği sağlık raporunu cep telefonundaki programla tarihlerini değiştirip, sahteleyerek, güncel hale getirdikten sonra 2023 yılı Ekim ayında muhaceret sistemine girerek, oturma izni aldığını söyledi. Polis, zanlının 23 Ocak 2024 tarihinde tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının ifade verip, suçunu kabul ettiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının üniversite son sınıf öğrencisi olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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