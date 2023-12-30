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Sağlık raporunun tarihlerinde değişiklik yaptıktan sonra bakanlığın sitesine yükleyen kişiye yasal işlem

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Polis, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Sağlık raporunun tarihlerinde değişiklik yaptıktan sonra bakanlığın sitesine yükleyen kişiye yasal işlem

Gönyeli’de, 23 yaşındaki Z.K., oturma izni alabilmek için önceden Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından kendisine verilen ve sona ermiş bulunan Sağlık Kurulu Raporu’nun tarihlerini değiştirip sahteledikten sonra, ilgili raporu cep telefonu aracılığıyla muhaceret oturma izin sitesine göndermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi. Polis, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

2023 yılı Kasım ayı içerisinde, Gönyeli’de, 23 yaşındaki Z.K.’nin, oturma izni alabilmek için önceden Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından kendisine verilen ve sona ermiş bulunan Sağlık Kurulu Raporu’nun tarihlerini değiştirip sahteledikten sonra, ilgili raporu cep telefonu aracılığıyla muhaceret oturma izin sitesine göndermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Polis, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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