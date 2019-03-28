  • BIST 92.120
  • Altın 230,318
  • Dolar 5,5460
  • Euro 6,2267
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Sağlık sektöründe kadınlar daha fazla kazanıyor

» »
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay: "Sağlık sektöründe kadınlar, erkeklerden daha fazla kazanıyor. Eczacılıkta yüzde 20, diş hekimliğinde yüzde 7-8, tıpta ise 3-4 aralığında kadınlar erkeklerden dahafazla kazanıyor
Sağlık sektöründe kadınlar daha fazla kazanıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay: "Sağlık sektöründe kadınlar, erkeklerden daha fazla kazanıyor. Eczacılıkta yüzde 20, diş hekimliğinde yüzde 7-8, tıpta ise 3-4 aralığında kadınlar erkeklerden daha fazla kazanıyor"

 İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, sağlık sektöründe kadınların erkeklerden daha fazla kazandığını belirterek, "Eczacılıkta yüzde 20, diş hekimliğinde yüzde 7-8, tıpta ise 3-4 aralığında kadınlar erkeklerden daha fazla kazanıyor." dedi.

Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfınca bu yıl 15'incisi düzenlenen "Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi" Antalya'daki Kundu Oteller bölgesinde oturumlarla devam ediyor.

Kongreye 42 ülkeden katılan bilim insanları, tıbbi cihazdan kalp ve kardiyovasküler alanındaki yeniliklere, hastanelerdeki ameliyatlardan canlı yayınlara kadar birçok alanda çalışma yürütüyor.

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, sağlığın önemli bir beşeri sermaye olduğunu söyledi.

Türkiye'de, dünyada benzeri az görülür şekilde son 15 yıl içerisinde sağlıkta büyük dönüşüm sağladıklarını vurgulayan Atay, "Sadece halkımıza daha iyi sağlık hizmeti sunmaya başladık diyerek, işi orada bitirmedik. Devlet on tane şehir hastanesini devreye soktu. 2021'e kadar 28 şehir hastanesi, 41 bin yatak kapasitesini hizmete almayı planlıyor. Bunlar içerisinde birçok rekora imza atan uygulamalar var." diye konuştu.

Sağlık sektöründe önemli bir noktaya gelindiğini belirten Atay, sektörle Türkiye'nin milyonlarca lira döviz kazanan bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Gerek şehir ve devlet hastaneleri gerekse özel hastanelerin, ulaştıkları kaliteyle her birinin bacasız birer fabrikaya, gelir kapısına dönüştüğüne işaret eden Atay, turizmde, savunmada olduğu gibi sağlık sektöründe gelinen noktanın önemine dikkati çekti.

Sağlık sektörünün avantajını ve farkını değerlendiren Atay, şunları kaydetti:

"Bütün mesleklerde kadın erkek kazanç gelir bağlamından mukayese ettiğimizde süreç sadece ülkemiz için değil bütün dünyada kadınların aleyhinedir. Ama sadece sağlık sektöründe, ülkemizde yaptırdığımız birincil analizlere göre kadınlar erkeklerden daha fazla kazanıyor. Ülkemizde kadınlar, eczacılıkta yüzde 20, diş hekimliğinde yüzde 7-8, tıpta ise 3-4 aralığında erkeklerden daha fazla kazanıyor. Meslek, kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayan bir sektör haline gelmiştir."

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?27 Mart 2019 Çarşamba 22:34
  • Kansere karşı nasıl beslenmeliyiz? Kanserden korunmak için bunları tüketin!27 Mart 2019 Çarşamba 22:12
  • Epilepsi hakkında toplumdaki ön yargılar hastalığın verdiği zarardan daha büyük27 Mart 2019 Çarşamba 21:54
  • Alerjiyi arttıran besinler27 Mart 2019 Çarşamba 19:31
  • Tıp literatüründe bir ilk: Kansız karaciğer nakli yapıldı27 Mart 2019 Çarşamba 19:28
  • Kızamık salgını New York’ta acil durum ilan ettirdi27 Mart 2019 Çarşamba 12:24
  • Sol bacağında başlayan ağrı hayatını kararttı!26 Mart 2019 Salı 22:30
  • Çin’de bulaşıcı hastalıklar 1578 kişiyi öldürdü26 Mart 2019 Salı 22:15
  • Eziç açıklama yaptı, 100 dereceden yukarı bir sıcaklıkta pişirilen bir ette canlı larva kalması mümkün değil26 Mart 2019 Salı 16:05
  • Bu kadarını kimse beklemiyordu! 'Görünce patates sandım...'25 Mart 2019 Pazartesi 22:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti