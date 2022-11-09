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Sağlık skandalı: 65 yaşın üzerindekilere yanlış aşı yapmışlar

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İngiltere bir sağlık skandalıyla çalkalanıyor... İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri, 65 yaşın üzerindeki bazı hastalara grip aşısı yerine başka bir aşı yapıldığını ortaya çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sağlık skandalı: 65 yaşın üzerindekilere yanlış aşı yapmışlar

İngiltere’de gündem devlet kurumlarında 65 yaşın üzerindekilere yapılan grip aşısı… İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) 65 yaşın üzerindeki kişilere yanlış grip aşısı yapıldığını tespit etti.

Yapılan açıklamada “az sayıda” kişiye yanlış aşı yapıldığı belirtilirken resmi olarak bir sayı açıklanmadı. Yetkililer bu tür aşının güvenli olduğunu belirtirken bu kişilere yapılan aşının daha az etkili bir aşı olduğunu belirtti.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, bu durumun çok daha ciddi bir sıkıntıya sebebiyet verebileceği kaydedildi.

Yetkililer bu aşılardan bazılarının devlet bünyesinde çalışan doktorlar tarafından yapıldığını bazılarının ise eczanelerde yapıldığını duyurdu.

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