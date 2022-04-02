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Sağlık skandalı: Dolandırıcı adam 87 kez Covid-19 aşısı olmuş

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Almanya'nın Saksonya eyaletinde 61 yaşındaki bir dolandırıcının akıllara durgunluk veren tezgahı ortaya çıktı.
Sağlık skandalı: Dolandırıcı adam 87 kez Covid-19 aşısı olmuş

Corona virüsü aşısına karşı olanların yoğun olduğu Almanya’nın Saksonya eyaletinde bir adamın neredeyse her gün farklı bir aşı merkezine gidip Covid-19 aşısı olup aşı kartı aldığı ve daha sonra bu aşı kartlarını sattığı ortaya çıktı.

Almanya’nın önde gelen medya kuruluşlarından Freie Presse’de yer alan haberde ismi açıklanmayan 61 yaşındaki adamın Magdeburg bölgesinde yaşadığı belirtildi. 2021 yılının Temmuz ayından beri 87 kez Covid-19 aşısı olduğu tespit edilen adamın her gün üç farklı aşı merkezine gittiği aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk olarak Dresden’deki bir aşı merkezinde görevli bir çalışan tarafından fark edilen adamın şikayeti üzerine diğer aşı merkezlerinin de uyarıldığı kaydedildi. Eilenburg’daki aşı merkezine giden adamı fark eden sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine Alman polisi adamın yakalandığını duyurdu.

Her aşı merkezine boş aşı kartı ile giden adamın daha sonra aşı kartını aşı olmak istemeyenlere sattığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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