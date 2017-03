Sağlık Turizmi Konseyi’nden “Çorabını Gey da Gel” yürüyüşüne destek

Sağlık Turizmi Konseyi Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nde gerçekleştireceği “Çorabını Gey da Gel” etkinliğine destek belirtti.

Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nde Dünya’nın pek çok yerinde toplumsal farkındalık oluşturabilmek amacıyla farklı konu başlıkları seçilerek, çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyleyerek, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından organize edilen ve ülkemizde bu konuda toplumsal bilincin gelişmesine katkıda bulunacağına inandığımız Çorabını Gey da Gel etkinliğine destek verdiklerini belirtti.

Down sendromlu kişilerin topluma kazandırılmalarında en önemli gerekliliğin başında eğitimin geldiğine dikkat çeken Savaşan, doğumdan itibaren başlatılan eğitimlerle Down sendromlu kişilerin toplumda başarılı olduklarını vurguladı. Günümüzde Down sendromlu kişilerin hemen hepsinin okula gittiğini ve başarılı olduğunu kaydeden Savaşan, “bu insanlarımız çağımızda sosyal yaşama kolaylıkla katılıyor ve çoğu da yarı-bağımsız yaşamlar kurabiliyorlar” dedi.

Eskiden okuyamaz bile denilen bu bireylerin artık lise, hatta üniversite bitirebildiklerini kaydeden Savaşan, “Down sendromlu doğan insanlarımız doğumdan itibaren başlayan, düzenli ve disiplinli eğitimlerle ikinci bir dil öğrenebiliyor, çalışabiliyor ve hayatta başarılı olabiliyorlar” dedi.

Son 40 yılda Dünya’da uygulanan çeşitli eğitim ve terapilerle hem öğrenme hem de bağımsız yaşam seviyelerindeki artışın müthiş sonuçlar doğurduğunun altını çizen Savaşan, Down sendromunun hastalık olmadığını söyledi.

Bu konuda toplumsal farkındalığın gelişmesi için Devlet, özel sektör, sivil toplum örgütlerinin el ele gönül gönüle vererek yılda sadece bir gün değil, sürdürülebilir bir yapının kurulması için çalışması gerektiğine dikkat çeken Savaşan, “Ülkemizde bu bilincin varolduğunu görüyoruz. İnanıyorum ki insanımız da konuya gereken duyarlılığı gösterecek ve bu gibi etkinlikleri de destekleyecektir” dedi.