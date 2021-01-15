Sağlık Üst Kurulu toplantısı bitti! İşte alınan kararlar!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun toplantısı öğle saatlerinden beri akşam saatlerine kadar sürdü. Artan yerel vakalar nedeniyle, yerel bulaşı önlemek için komitenin yeni kararlar aldı.

DETAY ÖZEL-BARIŞ CAN ŞEKERCİ

İlk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime başlanmayacak, okullar bir hafta daha tatil edildi. Okullar 25 Ocak 2021 Pazartesi günü açılacak.

Gece sokağa çıkma yasağı yeniden yürürlükte olacak bu durumda gece 22:00 ile sabah 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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