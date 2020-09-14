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SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli:2149 test, 14 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli:2149 test, 14 pozitif vaka

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2149 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli:2149 test, 14 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2149 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

14 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2149

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -10

Yerel vakalar -3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-4

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 144.429

Toplam Vaka Sayısı- 607

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 335 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 268  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 57

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 211 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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