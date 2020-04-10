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Sağlıkçılara destek için öğretmenler tarafından maske ve kolonya üretildi

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Sağlıkçılara destek için öğretmenler tarafından maske ve kolonya üretildi
Sağlıkçılara destek için öğretmenler tarafından maske ve kolonya üretildi

Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Meslek Liselerinde ve Türk Maarif Koleji’nde sağlık çalışanlarına destek olabilmek için öğretmenler tarafından cerrahi ve koruyucu maske ile kolonya üretimi yapılmaya başlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmenler tarafından üretilen bin adet cerrahi maske, koruyucu maske ve kolonyaları sağlık çalışanlarına ulaştırılması adına Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye teslim etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu,sağlık çalışanlarına destek, topluma da moral vermek için seferberlik ilan ettiklerini belirterek, sağlık çalışanlarını sadece pencereden alkışlamak niyetinde olmadıklarını, tüm sağlık çalışanlarının kıymetlerinin büyük olduğunu ve bu doğrultuda üretime devam edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli ise,Aralık ayından itibaren Çin’de başlayan ve tüm dünyayı saran koronavirüs ile ilgili ülkemizde de gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydederek, koronavirüs ile mücadelede bu tip tıbbi malzemelerin önemli olduğunu ve bu ihtiyaçlara öğretmenlerin de katkı koymasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

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