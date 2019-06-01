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Sağlıklı Beslenme İçin Süt Gerekli

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2001'de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 1 Haziran'ı, süt sektörünün sürdürülebilirlik, ekonomik gelişme, tarımsal geçim kaynakları ve beslenmeye olan önemli katkılarını vurgulamak için ‘ Dünya Süt Günü ‘ olarak seçmiştir.
Sağlıklı Beslenme İçin Süt Gerekli

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Asena Mertdağ sütün, yaşamın her evresinde sağlıklı beslenme için gerekli 4 besin grubundan birini oluşturduğunu söyledi. Mertdağ, süt ve süt ürünlerinin, özellikle çocukluk, gebelik, emziklilik ve yaşlılık dönemlerinde kemik sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

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Sütün Önemi

Diyetisyen Asena Mertdağ,  süt ve süt ürünleri tüketiminin arttırılmasının, yeterli ve dengeli besin öğesi ve enerji alımının sağlanması açısından önemli olduğunu ifade ederek 

“ bu gruptaki ürünlere kalsiyum ve fosfor başta olmak üzere bazı önemli mineraller, protein ve riboflavin gibi bazı B grubu vitaminlerin kaynağı olarak bakıldığında halk sağlığı açısından önemli bir besin grubu olduğu hemen anlaşılacaktır “ dedi. Mertdağ, süt proteinlerinin bilinen büyüme ve gelişmeye katkısı ve  doku farklılaşmalarındaki etkinliğinin yanı sıra; kalsiyum emilimi ve immün fonksiyonlar üzerine olumlu etkilerinin olduğunu , kan basıncını ve kanser riskini azalttığını, vücut ağırlığının kontrolünde etkin olduğunu, diş çürüklerine karşı koruyucu olduğunu hatırlattı.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Asena Mertdağ ,  tüm yaş grupları için gerekli olan kalsiyum ihtiyacının karşılanmasında kullanılan en iyi kaynak olan sütün; çocukluk ve ergenlikte kemiklerin güçlü olmasındaki rolünün  yanı sıra ilerleyen yaşlarda osteoporoz riskinden de koruduğunu kaydetti.  

 

Sağlıklı Süt Tüketiminin Önemi

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Asena Mertdağ ,  sütün bileşiminde yer alan başta vitaminler olmak üzere besin öğelerinin hayati fonksiyonlarda önemli görevleri bulunduğunu bununla birlikte ısı ve ışık gibi birçok fiziksel ve kimyasal etkiye karşı son derece duyarlı olduğunu  ifade etti. Sütün işlenmesi ve özellikle ısı ile muamele ve taşınma sırasında ultraviyole ışınlara maruz kalmaları ile besin ögelerinde oluşan kayıplar sağlık açısından istenilmeyen bir durumdur diyen Diyetisyen Asena Mertdağ , bu nedenle pastörize süt ve uzun ömürlü sütlerin (UHT) tercih edilmesi ve açıkta kontrolsüz şekilde satılan sokak sütlerinin tüketilmemesi uyarısında bulundu.   

Süt Nasıl Saklanmalı ve  Tüketilmelidir?

Mertdağ açıklamasını şu önerilerle tamamladı: “ Günlük süt olarak bilinen pastörize süt, tüketime kadar 10 ºC’nin altında saklanmalıdır ve 2 gün içerisinde tüketilmelidir. UHT süt ise ; teknolojik koşullarda sterilize edilmiştir ve oda sıcaklığında açılmadığı veya ambalajı zarar görmediği sürece dört ay süresince bozulmaya karşı dayanıklılık göstermektedir. Yetişkin bireyler 2 porsiyon; çocuklar, adolesan dönemi gençler, gebe ve emzikli kadınlarla menopoz sonrası kadınların 3-4 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketmelidir.  Gazlı ve şekerli içecekler yerine süt ve süt ürünleri, şerbetli hamurlu tatlılar yerine ise sütlü tatlılar tercih edilmelidir. “

 

 

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