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Sağlıklı Bir Yaşam İçin Harekete Geç

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Dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri arasında dördüncü sırada yer alan hareketsizlik; meme ve kolon kanserlerinin, diyabetin ve iskemik kalp hastalığının oluşumunda çok önemli bir risk faktörü olarak öne çıkıyor.
Sağlıklı Bir Yaşam İçin Harekete Geç

Günümüzde özellikle teknolojik gelişmelerle birlikte hareketsiz bireylerin sayısı her geçen gün artıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto Çeto, bu durumun kişilerin sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayarak özellikle çocuklarda ve gençlerde televizyon, internet ve ders çalışma nedeniyle gün içinde hareketsiz geçirilen sürenin azımsanamayacak kadar fazla olduğunu söylüyor. Dünya genelinde her 4 yetişkinden 1’inin aktif olmadığını da ifade eden Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, hareketsizliğin, dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırada olduğunu, meme ve kolon kanserlerinin, diyabetin ve iskemik kalp hastalığının oluşumunda çok önemli bir risk faktörü olduğunu ifade etti.

Yürüyüş, bisiklete binme, yüzme gibi orta şiddet fiziksel aktiviteleri artırın

Fiziksel aktivitenin, iskelet kasları tarafından üretilen, enerji gerektiren herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlandığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, çalışırken, oynarken, ev işleri yaparken ve boş zamanlarda yapılan hareketlerin hafif şiddette fiziksel aktivite kapsamına girdiğini söyledi. Orta şiddet olarak tanımlanan düzenli yürüyüş, bisiklete binme, yüzme gibi fiziksel aktivitelerin ise sağlığa anlamlı yararlı etkileri olduğunu vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto “Yetişkin bireylerin sağlığının kazanılması ve sürdürülmesi için haftada 150 dakika süreyle, tercihen 30 dakika, haftada 5 gün yürüyüş, hafif koşu, bisiklet veya yüzme gibi büyük kas grubunun kullanıldığı orta şiddette dayanıklılık aktiviteleri önerilmektedir. Ayrıca haftada 2 gün, vücudun farklı bölgelerindeki büyük kas gruplarını içeren kuvvet egzersizleri, kemik ve kas dokuların kaybının önlenmesi ve korunması açısından önemlidir” ifadesini kullandı.

Sağlıklı bir yaşlanma için hareket edin

Düzenli ve yeterli fiziksel aktivite ile kas kuvvetinin arttığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Yiğitoğlu Çeto, aynı zamanda yeterli fiziksel aktivite ile dayanıklılığın arttığını, kalp ve solunum hastalıklarında iyilik halinin geliştiğini belirterek şöyle devam etti: “Yeterli fiziksel aktivite ile kemik mineral yoğunluğu artar, osteoporoz önlenir, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, felç, diyabet, meme, kolon kanseri ve depresyon riski azalır; kalça ve omurga kırıklarından korunmak için düşme riski azalır; enerji dengesi ve kilo kontrolü sağlanır. Fiziksel aktivite ile sağlıklı yaşlanma sağlanır, daha aktif yaşlı bireyler yaratılması amaçlanır.”

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Fiziksel aktivitenin artırılması için toplum tabanlı ama farklı alanları kapsayan kültürel bir yaklaşımın gelişmesi gerektiğini de söyleyen Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, fiziksel aktivitenin yaşam tarzı haline getirilmesi gerektiğini belirtti. Kentsel tasarım ve şehir planlamasının, fiziksel aktiviteyi kolaylaştırır şekilde olması gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, bu durumun hükümet politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

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