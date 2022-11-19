Sağlıklı dişler için tercih edilmesi ve kaçınılması gereken yiyecekler

Uzmanlar, sağlıklı dişler için tüketilmesi yararlı ve zararlı olan besinleri açıkladı.

Bu yılki Büyük Britanya Ağız Sağlığı Raporu’na göre, insanların üçte biri tedavi edilmemiş diş çürüğünden muzdarip ve İngiltere Halk Sağlığı anketinden elde edilen veriler, erkeklerin ortalama yüzde 31,5’inde ve kadınların yüzde 23,6’sında çürük olduğunu ortaya koydu.

Times’ta yer alan habere göre, Oral Health Foundation’dan diş sağlığı uzmanları, dişler için en iyi ve en kötü beslenme alışkanlıklarının neler olduğunu sıraladı.

DÜZENLİ ÖĞÜNLERE BAĞLI KALIN VE ATIŞTIRMAYIN

Atıştırmak dişler için iyi değildir ve çürüğe yol açar. Bupa Dental Care’dan Faizan Zaheer, “Şekerli yiyecekler yemeniz gerekiyorsa, bunları yalnızca yemek saatleriyle sınırlayın. Yemek üzerine atıştırmakla aynı etkiye sahip olduğu için öğün aralarında şekerli içecekleri yudumlamaktan kaçının” diyor.

KOMBUCHA VE SMOOTHIE’LERE DİKKAT EDİN

Diş sağlığı söz konusu olduğunda gazlı, şekerli içeceklerin kötü olduğu bilinse de sağlıklı seçimler olarak düşünülen içeceklerin de aynı derecede zararlı olabileceği pek bilinmeyebilir. Araştırmacılara göre, portakal ve diğer meyve suları oldukça asidiktir ve zamanla erozyona neden olabilir.

ÇİĞ HAVUÇ VE KEREVİZ TÜKETİN

Sert sebzeler dişler için iyidir çünkü onları yemek için gereken çiğneme, dişlerin yüzeylerini nazikçe fırçalamaya ve temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca yiyecek parçacıklarından ve bakterilerden kurtulan tükürük akışını uyarır. Chicago Diş Hekimliği Koleji’ndeki Illinois Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, kerevizi “muhtemelen doğada, diş ipine en yakın şey” olarak nitelendirdi ve liflerinin ve yüksek su içeriğinin diş fırçalamayı taklit ettiğini öne sürdüler.

Uzmanların diş sağlığı için sıraladığı diğer öneriler arasında ise şunlar yer aldı…