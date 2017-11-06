Sağlıklı gelişim için çocuğunuza süt içme alışkanlığı kazandırın!

Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler: “Süt Vücudun Gelişmesi, Güçlenmesi ve Sağlığın Korunması Amacıyla Gerekli Birçok Besin Öğesini Yeterli ve Dengeli Bir Biçimde İçermektedir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler, sütün vücuda sağladığı yararlarla ilgili yaptığı açıklamada, çocuklara süt içme alışkanlığının kazandırılması ile sağlıklı nesiller yetiştirilebileceği, yeterli ve dengeli beslenen çocukların fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı, daha üretken ve daha yetenekli bireyler olarak gelişeceği, bu nedenle de süt ve süt ürünlerinin tüketiminin teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler: “Süt Vücudun Gelişmesi, Güçlenmesi ve Sağlığın Korunması Amacıyla Gerekli Birçok Besin Öğesini Yeterli ve Dengeli Bir Biçimde İçermektedir.”

Hızlı büyüme ve gelişmenin yaşandığı çocukluk dönemi beslenme düzeninde, günlük gereksinimlerin yanında büyüme ve gelişmeyi sağlayan besin maddelerinin de tüketilmesi gerektiğini, buna ek olarak ebeveynlerin çocuklarına süt içme alışkanlığı kazandırmasının da büyük önem taşıdığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler şunları söyledi: “Çocukluk dönemindeki beslenme bozuklukları, çocukların enfeksiyon hastalıklarına sık yakalanması ve diğer bazı hastalıkların ortaya çıkmasında artışa neden olmakta,aynı zamanda kişinin ileri yaşamındaki sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Süt, vücudun gelişmesi, güçlenmesi ve sağlığın korunması amacıyla gerekli birçok besin öğesini yeterli ve dengeli bir biçimde içermektedir. Süt ve süt ürünlerinde bulunan kalsiyum, fosfor ve D vitamini çocuklarda kemiklerin ve dişlerin oluşumunda önemli rol alarak organizmanın gelişimini sağlar.A vitamini göz ve diş sağlığı için, B vitamini iştah, sinir ve sindirim sisteminin düzenlenmesinde,biotin ise saç ve deri sağlığı için önem taşırken, büyümeyi de hızlandırmaktadır. Yetişkinlerden daha fazla protein ihtiyacı olan çocuklar, günde yarım litre süt içerek protein gereksiniminin %30 veya 40’ını karşılayabilmektedir.”

Bağışıklık Sisteminin Geliştiren Vitaminlerden Zengin İçecek Süt!

Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler: “Çocukların bedensel gelişimleri için gerekli proteini, güçlü kemik ve dişler için gerekli kalsiyumu ve enerji ihtiyacının karşılanması için de yağı içeren sütünyeterli miktardatüketiminin,çocuklarda sağlıklı dişlere, güçlü kemiklere sahip olmalarını sağlamakyanında, bağışıklık sistemlerinin güç kazanmasına de yardımcı olmaktadır. Sütte bağışıklık sisteminingelişmesi için gereken vitaminler bol miktarda bulunmaktadır.”

Çocuklar ve Gençler Günde En Az 2 veya 3 Bardak Süt İçmeli!

Süt ve süt ürünlerinin yetersiz düzeyde tüketilmesi ile birlikte çocuk ve gençlerde kemik sağlığı üzerinde uzun süreli, ciddi ve zararlı etkiler oluşabileceğinide hatırlatan Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler, bu nedenle de büyüme çağındaki çocuk ve gençlerin günde 2- 3 bardak süt tüketmeye özen göstermesi gerektiğini ifade etti.