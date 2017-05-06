 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKADenktaş beklenen davayı açtı

Sağlıklı kuşaklar için tanı konulmalı

»
Sağlıklı kuşaklar için tanı konulmalı
Halk arasında ‘Akdeniz anemisi’ olarak bilinen kan hastalığı talasemi, çoğunlukla demir eksikliğine benzer bir tablo ile birlikte seyrettiğinden teşhis edilmiyor.

Hastalar talasemi taşıyıcılığının farkında olmadan yaşamlarına devam ediyor. Oysa talasemi taşıyıcılarının belirlenmesi, sağlıklı kuşaklar ve toplum sağlığı açısından hayati önem taşıyor.

Kemik iliğinin kan yapmaması dolayısıyla ağır bir kansızlık biçiminde ortaya çıkan genetik bir kan hastalığı olan talasemi, halk arasında ‘Akdeniz anemisi’ ya da ‘Akdeniz kansızlığı’ olarak biliniyor. Türkiye’de Ege ve Akdeniz bölgesi gibi yerlerde daha sık görülmekle birlikte toplumun yüzde 2’sinden fazlasını etkileyen talasemi, çoğunlukla demir eksikliği anemisine benzer bir tablo ile birlikte ortaya çıktığından hastalığın teşhisi atlanabiliyor.

Hemotoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İfran; 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü öncesinde talasemi ve talasemi taşıyıcılığı ile ilgili bilgiler verdi.

Türkiye’de aneminin, özellikle menopoz öncesi kadınları etkileyen yaygın bir problem olduğunu belirten ve en önemli nedeninin demir eksikliği olduğunu vurgulayan Dr. İrfan, şunları söyledi:

“Bu durum, yapısal olarak kırmızı kan hücresi (eritrosit) hacminin azaldığı anemi tipine neden oluyor. Halsizlik, yorgunluk, saç, tırnak ve cilt bozulmalarına yol açan demir eksikliği anemisi, hayat kalitesini bozduğu için tanısının konulması ve tedavi edilmesi gerekiyor. Ayrıca daima kanama ile ilgili bir patolojinin sonucu ortaya çıktığı için altta yatan sebebin ortaya konması hayati önem taşıyor.”

Toplumun yüzde 2’sinde görülen talasemi taşıyıcılığı da hücre yapısı olarak demir eksikliği anemisine benzer yapıda olduğu için ayrımının yapılması gerekiyor.

TABLOLAR BİRBİRİNE KARIŞIYOR

Talasemi taşıyıcılığının hayat kalitesi üzerinde negatif bir etkisi olmadığı için tanısı çoğunlukla taramalar sırasında konuyor. Eritrosit sayısında artma, eritrosit hacminde azalma saptanırsa ileri incelemelerle tanısı konabiliyor. Ancak benzer tablo demir eksikliği anemisinde de görülüyor ve iki tablo birbirine karıştırılabiliyor.

rbc.jpg

ÖNCE DEMİR EKSİKLİĞİ SORUNU GİDERİLMELİ

Demir eksikliği anemisi varlığında talasemi tanısı koymanın zorlaşabildiğini dile getiren Dr. İrfan, bu nedenle öncelikle demir eksikliğinin düzeltilip, talasemi ile ilgili hemoglobin elektroforezinin (proteinleri fiziksel özelliklerine göre ayıran bir yöntem) sonrasında yapılması gerektiğini söyledi.

SAĞLIKLI KUŞAKLAR İÇİN TANISI ATLANMAMALI

Hiçbir şekilde klinik yakınmaya neden olmayan talasemi taşıyıcılığı, zamanla değişen ve ağırlaşan bir tablo olarak seyretmiyor. Dr. İrfan, “Genetik bir bozukluk olan talasemi taşıyıcılığının tedavi edilmesi gerekmiyor. Ancak bu kişilerin saptanması, toplum sağlığı açısından hayati önem taşıyor. Talaseminin ağır formuna sahip, hasta çocukları olma ihtimaline karşı taşıyıcı bireyler, taşıyıcı birisiyle evlendiğinde bu çiftlere genetik danışmanlık verilmesi gerekiyor” diyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • En önemli D vitamini kaynakları neler?03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:13
  • Ekmeği yemeden önce iyice kontrol edin, küf sağlığınızdan edebilir!03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:48
  • Zerdeçal mide ve bağırsağı koruyor03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:45
  • Robotik cerrahi ile uyku apnesi nasıl tedavi ediliyor?03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:39
  • Uruguay eczanelerde gannavuri satmaya hazırlanıyor02 Mayıs 2017 Salı 14:08
  • Sütyen takmadığınızda ne oluyor?02 Mayıs 2017 Salı 13:55
  • Hipotiroid kalbi vuruyor02 Mayıs 2017 Salı 13:33
  • Bebekler anne dokunuşunu doğmadan tanıyor02 Mayıs 2017 Salı 13:33
  • Aşılar artık iğnesiz yapılacak!02 Mayıs 2017 Salı 13:32
  • Kalp için en iyi beslenme ve sporun açıklandığı araştırma ile ilgili tartışmalar sürüyor.02 Mayıs 2017 Salı 13:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti