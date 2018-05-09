  • BIST 100.105
  • Altın 179,768
  • Dolar 4,2800
  • Euro 5,0751
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

“Sağlıklı nesillerin yetişmesinde ebelerin önemi ve rolü büyük”

»
“Sağlıklı nesillerin yetişmesinde ebelerin önemi ve rolü büyük”
“Sağlıklı nesillerin yetişmesinde ebelerin önemi ve rolü büyük”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Fatma Tezcan, Aileleri Eğiterek Sağlıklı Nesillerin Yetişmesine Katkı Sağlayan Mesleklerden Biri Olan Ebeliğin, Gebelik Döneminden İtibaren Başlayarak, Doğum ve Lohusalık Döneminde Anne Bebek Sağlığında Büyük Sorumlukları Bulunduğunu, Ailelere Yenidoğan Bakımı ve Aile Planlaması Konularında da Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Verdiğini Söyledi.

Ebelik Eğitim Programı ile Yürütülebilen Önemli Bir Görevdir

“Ebeler, ebelik eğitim programına girmeye hak kazandıktan sonra bu programı başarıyla tamamlayıp, yasal izin alarak ebe olabilmektedir.” diyen Başhemşire Fatma Tezcan ebeliğin, gebelik döneminde olan anne adaylarını gözetmek, normal doğum yaptırmak veya lohusalık döneminde anne ve bebek sağlığını koruyarak, bakımını gerçekleştirmekle sorumlu profesyonel bir meslek olduğunu belirtti.  Ebelerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri ile gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitimlerinde aktif rol almakla birlikte, anne babalığa ve doğuma hazırlık programlarının hazırlanmasını ve yürütülmesini de sağladığını söyleyen Fatma Tezcan, gebelik, doğum, yenidoğan bakımı, aile planlaması konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri de verdiklerini söyledi.

Tarihin En Eski Mesleklerinden Ebelik!

Ebeliğin tarihin en eski mesleklerinden olduğunu söyleyen Başhemşire Fatma Tezcan, köklerinin insanlığın varoluşuna dayandığını belirtti.  “Ebeler dünyanın her yerinde doğuran kadının yanında yer almış, ana çocuk sağlığını koruyan ve geliştiren, aile ve toplum sağlığına direkt etki eden önemli ve kutsal bir meslek grubudur.” diyen Başhemşire Fazma Tezcan şöyle devam etti;  “Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olmak, annenin yanında bulunmak, doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirmek ve aileye destek vermek, istek ve özlemle beklenen birinin katılımını  sağlamak ebelerin toplum içinde saygın bir yer edinmesine neden olmuştur.  Kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanları olarak önemli rol almaktadırlar.”

Ebelerin doğum öncesi ve sonrasında ailelerinin yanında olarak, onları eğiterek sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sağladığını söyleyen Başhemşire Fatma Tezcan, anne bebek sağlığı açısından doğum yaptıran hastanelerde, annelerin bebeklerini emzirmesi konusunda eğitim verilmesi ve anne sütünün öneminin anlatılması gerektiğini belirtti.  Bu durumun sağlıklı bir nesil yetiştirilmesine önemli katkı sağladığını söyleyen Başhemşire Fatma Tezcan, anne bebek sağlığı açısından büyük sorumlulukları olan ebelerin değerinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDÜ Antalya’da Düzenlenen Geriatri Kongresine Temsil Edildi…04 Mayıs 2018 Cuma 18:58
  • Biber ve domatese dikkat!04 Mayıs 2018 Cuma 12:49
  • Bebeğinizi Hastalıklara Karşı Aşı İle Koruyun02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:02
  • Erkeklerde kısırlığı önleyen besinler29 Nisan 2018 Pazar 14:56
  • 4 Operasyon Hayata Bağladı26 Nisan 2018 Perşembe 19:11
  • Tıp-İş’ten bulaşıcı hastalıklar konusunda uyarı…25 Nisan 2018 Çarşamba 15:57
  • Fizyoterapistler tarafından verilen el egzersizleri çok önemli23 Nisan 2018 Pazartesi 19:06
  • YDÜ Hastanesi 14. “Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi”nde Temsil Edildi22 Nisan 2018 Pazar 17:08
  • Göz sağlığı için 10 pratik bilgi19 Nisan 2018 Perşembe 22:59
  • Çocuklarınızı uyutacak 15 altın öneri19 Nisan 2018 Perşembe 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti