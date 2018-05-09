Sağlıklı Nesillerin Yetişmesinde Ebelerin Önemi Ve Rolü Büyük

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Fatma Tezcan, Aileleri Eğiterek Sağlıklı Nesillerin Yetişmesine Katkı Sağlayan Mesleklerden Biri Olan Ebeliğin, Gebelik Döneminden İtibaren Başlayarak, Doğum ve Lohusalık Döneminde Anne Bebek Sağlığında Büyük Sorumlukları Bulunduğunu, Ailelere Yenidoğan Bakımı ve Aile Planlaması Konularında da Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Verdiğini Söyledi.

“Ebeler, ebelik eğitim programına girmeye hak kazandıktan sonra bu programı başarıyla tamamlayıp, yasal izin alarak ebe olabilmektedir.” diyen Başhemşire Fatma Tezcan ebeliğin, gebelik döneminde olan anne adaylarını gözetmek, normal doğum yaptırmak veya lohusalık döneminde anne ve bebek sağlığını koruyarak, bakımını gerçekleştirmekle sorumlu profesyonel bir meslek olduğunu belirtti. Ebelerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri ile gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitimlerinde aktif rol almakla birlikte, anne babalığa ve doğuma hazırlık programlarının hazırlanmasını ve yürütülmesini de sağladığını söyleyen Fatma Tezcan, gebelik, doğum, yenidoğan bakımı, aile planlaması konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri de verdiklerini söyledi.



Tarihin En Eski Mesleklerinden Ebelik!

Ebeliğin tarihin en eski mesleklerinden olduğunu söyleyen Başhemşire Fatma Tezcan, köklerinin insanlığın varoluşuna dayandığını belirtti. “Ebeler dünyanın her yerinde doğuran kadının yanında yer almış, ana çocuk sağlığını koruyan ve geliştiren, aile ve toplum sağlığına direkt etki eden önemli ve kutsal bir meslek grubudur.” diyen Başhemşire Fazma Tezcan şöyle devam etti; “Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olmak, annenin yanında bulunmak, doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirmek ve aileye destek vermek, istek ve özlemle beklenen birinin katılımını sağlamak ebelerin toplum içinde saygın bir yer edinmesine neden olmuştur. Kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanları olarak önemli rol almaktadırlar.” Ebelerin doğum öncesi ve sonrasında ailelerinin yanında olarak, onları eğiterek sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sağladığını söyleyen Başhemşire Fatma Tezcan, anne bebek sağlığı açısından doğum yaptıran hastanelerde, annelerin bebeklerini emzirmesi konusunda eğitim verilmesi ve anne sütünün öneminin anlatılması gerektiğini belirtti. Bu durumun sağlıklı bir nesil yetiştirilmesine önemli katkı sağladığını söyleyen Başhemşire Fatma Tezcan, anne bebek sağlığı açısından büyük sorumlulukları olan ebelerin değerinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.