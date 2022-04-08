Sağlıklı olmanın formülü açıklandı… Bel ve boy ölçüsüne dikkat

Uzmanlar belinizin, boyunuzun yarısı kadar bir ölçüde olmasının sağlık için mükemmel bir formül olduğunu söylüyor.

İngiltere’deki National Institute for Health and Care Excellence (NICE) kuruluşu, insanların kendi bel-boy oranlarını ölçmeye teşvik edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu ölçüm, sağlıklı olmak için ideal bir yöntem olarak gösteriliyor.

Uzmanlara göre, bel bölümündeki fazla yağ; Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı riskinin artmasıyla bağlantılı. Sağlıkçıların, toplum genelinde obezite oranlarının artmasıyla mücadelesi için yeni tavsiyesi niteliğini taşıyor.

“ÇIKAN ORAN KALORİ YAKMANIN BİR İŞARETİ”

NICE’den Dr. Paul Chrisp, önerdikleri yöntemin insanların sağlıklarını kontrol edebilmeleri için “basit ve etkili bir yol” olduğunu söyledi.

Chrisp ayrıca, “Komitemiz, bel-boy oranını kullanmanın açık yararını yani insanların bunu kolayca ölçebilmelerini, sonuçları yorumlayabilmelerini ve yüksek sağlık riski altındalarsa tıbbi yardım alabilmelerini tespit etti.”

“Sağlıklı bir bel-boy oranı 0,4 ila 0,49 olarak sınıflandırılır. 0,5 ile 0,59 arasında bir oran, insanları sağlık sorunları açısından yüksek risk altına sokarken, 0,6 veya daha fazlası onları en yüksek risk sahibi yapar” diye ekledi.

Glasgow Üniversitesi’nde tıp profesörü olan Dr. Naveed Sattar da, “Bel bölgesindeki fazla ağırlık, daha az kalori tüketme veya daha fazla yakma ihtiyacının önemli bir işaretidir. Çoğu insan boyunu bilir, mezurayla bel ölçülerini de öğrenip bunu bölerlerse kolayca sağlıklı olup olmadıklarını öğrenebilirler” ded