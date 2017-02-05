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Sağlıklı sperm için sadece baba olmayı istemek zorunda değilsiniz...

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Sağlıklı sperm için sadece baba olmayı istemek zorunda değilsiniz...
Baba olmak istiyorsanız ve kötü uyku alışkanlıklarına sahipseniz, uyku düzeninizi değiştirmek baba olma şansınızın yükseltebilir

Fertility & Sterility’de yer alan bir araştırmaya göre, araştırmacılar yaklaşık 700 çiftin hayat alışkanlıklarının 1 sene boyunca takip etti. Elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, geceleri 6 saatten az uyuyan erkeklerin eşlerini hamile bırakma oranının, günde 7-8 saat uyuyan erkeklere kıyasla yüzde 31 daha az olduğu sonucuna vardı. 9 saat ve fazlasını uyuyan erkekler için de tehlike çanları çalmıyor değil. Hatta bu erkeklerin eşlerini hamile bırakma şansları yüzde 49 daha az.

Men’s Health Türkiye’de yer alan habere göre, erkek üremesinin kıstası olarak hamileliğin baz alındığı çalışmada, sperm sayımı ya da benzeri veriler kapsam dışında bırakıldığı için, sperm sağlığının uyku süresi ile  ilişkisi de net olarak ortaya konulamadı. Fakat yine de uzmanların bu konu hakkında görüşleri yok değil.

Öyle görünüyor ki, az uyumaya bağlı olarak, sperm üretimi için hayati önem taşıyan testosteron hormonunun salınımında azalma yaşanıyor. Fazla uyumanın sperm üzerinde yarattığı olumsuz etkinin nedenleri ise yeterince açık değil; fakat bağlantı, kötü uyku kalitesi üzerinden kurulabilir. Zira uyku kalitesindeki düşüş de testosteron seviyesini azaltan etkenler arasında bulunuyor.

Çalışmada bir diğer dikkat çekici nokta ise geceleri uyku konusunda sıkıntı yaşayan erkeklerin, eşlerini hamile bırakma ihtimallerinin daha düşük olması. Zira uyku sorunu yaşamayanlara kıyasla bu kişilerin de baba olma ihtimalleri yüzde 28 da az.

Uyku kalitesi düşük olan erkeklerin, hayatın diğer alanında da sigara bağımlılığı, fazla alkol alma ya da fazla kilolu olma gibi sağlıksız alışkanlıklara sahip olduğu da belirtiliyor.

Her ne kadar veri analizi süreci devam etse de, araştırmacılar tarafından spermlerin korunması için 7-8 saat uyunması gerektiği öneriliyor.

Eğer baba olmak istiyorsanız ve kötü uyku alışkanlıklarına sahipseniz, uyku düzeninizi değiştirir değiştirmez baba olma şansınızın yükselmeyeceğini de bilmelisiniz. Çünkü sperm hücrelerinin olgunlaşabilmesi için 72 günlük bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Yani, üreme şansınızın artması için en az 2 aylık bir süreyi geride bırakmanız gerek.

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