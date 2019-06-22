1. Evinizi bitkilerle doldurun

Araştırmalara göre, evi bitkilerle donatmak stres düzeyini azaltıyor, daha mutlu hissetmenizi sağlıyor. En basit haliyle, bitkiler karbondioksiti emip yaşam alanımızı oksijenle doldurarak nefes almamıza yardımcı oluyor.

Bazı bitkiler, havada oluşan kirli kimyasalları da temizleme özelliğine sahip. Rengarenk yapraklar ise sadece odalarımızı değil ruh halimizi de renklendiriyor.

Uygun fiyatlı çiçek ve bitkiler de bunun için yeterli.