Sağlıklı ve mutlu olmanın 9 ucuz yolu
1. Evinizi bitkilerle doldurun
Araştırmalara göre, evi bitkilerle donatmak stres düzeyini azaltıyor, daha mutlu hissetmenizi sağlıyor. En basit haliyle, bitkiler karbondioksiti emip yaşam alanımızı oksijenle doldurarak nefes almamıza yardımcı oluyor.
Bazı bitkiler, havada oluşan kirli kimyasalları da temizleme özelliğine sahip. Rengarenk yapraklar ise sadece odalarımızı değil ruh halimizi de renklendiriyor.
Uygun fiyatlı çiçek ve bitkiler de bunun için yeterli.
Bedeninizin, aklınızın ve ruhunuzun daha iyi hissetmesi için tek yol, uzak diyarlarda tatiller yapmak, yoga derslerine ve vitaminlere düzenli olarak para harcamak değil. Kaplıcalara kendinizi atmanıza da gerek olmayabilir.
22 Haziran 2019 Cumartesi 15:07
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