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Sağlıklı yaş alma konusunda, halkı bilinçlendirme etkinlikleri devam ediyor

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Yakın Doğu Üniversitesi ve Dikmen Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “Kendine İyi Davran” semineri halkın yoğun katılımı ile gerçekleştirildi
Sağlıklı yaş alma konusunda, halkı bilinçlendirme etkinlikleri devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Dikmen Belediyesi iş birliği ile Dikmen Gençlik Merkezi'nde (DİGEM) düzenlediği “Kendine İyi Davran” semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı’nın yaptığı seminerde; “Geleceğinizi Besleyin: Sağlıklı Beslenmede Altın Kurallar”, “Ağız-Diş Sağlığında Önleyici Bakım”, “Sağlıklı Yaş Alma: Denge ve Hareketle Güvende Kal” ve “Yaş Almanın Dayanılmaz Güzelliği” konuları ele alındı.

Yoğun katılımla gerçekleşen seminere; Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri, öğrenciler ve bölge halkı katıldı. Alanında uzman akademisyenleri bir araya getiren seminer; sağlıklı bir yaşamın farklı yönlerine odaklanan önemli sunumlar yaparak, katılımcıların bu alandaki bilgilerini güncellenmeyi ve sağlıklı bir yaşam için doğru alışkanlıkların benimsenmesini amaçladı. Seminerin sonunda ise Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi tarafından tüm konuşmacılara sertifika verildi.

Sağlıklı yaş alma konusunda, halkı bilinçlendirme etkinlikleri devam ediyor

“Yakın Doğu Üniversitesi olarak, Dikmen Belediyesi iş birliğinde haklı sağlığını ön planda tutan bir seminere daha imza atmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullanan Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı, “Bu etkinliklerin, toplumsal sağlık bilincini artırma yolunda önemli bir adım olduğuna inanıyoruz” dedi. Düzenlenen seminerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda önemli hedefleri desteklediğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı, “Sürdürülebilirlik kavramını, gelecekteki nesillere sağlıklı bir çevre ve dengeli bir toplumsal yapı bırakmanın sorumluluğu olarak görüyoruz. Çevreyi koruma, sosyal sorumluluk ve ekonomik uygulanabilirliği içeren bütüncül bir yaklaşımla bu sorumluluğu üstleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı beslenme ve diş bakımına dair önemli ipuçları verildi !

Dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Servet Madencioğlu, bu iki unsurun, sağlığımızı sürdürülebilir kılmanın temelleri olduğunu vurguladı. “Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi, çeşitli hastalık risklerinin azalmasında önemli rol oynadığını oynuyor” ifadelerini kullanan Yrd. Doç. Dr. Madencioğlu, akdeniz diyetinin buna uygun bir beslenme şekli olduğunu belirtti. Seminerde diş sağlığı ve ağız bakımı hakkında önemli bilgiler veren Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Dt. Naciye İzgü Bağcı ise diş ipi kullanımı ve doğru diş macunu seçimi hakkında hatırlatmalarda bulundu. Dr. Dt. Naciye İzgü Bağcı, “Diş macunu seçiminde de ‘florid’ içeren ürünlerin tercih edilmesi, diş minesini güçlendirerek çürük oluşumunu engellemeye yardımcı oluyor. Diş dostu logosu taşıyan ürünler, bu teste göre belirlenmektedir” dedi.

Denge egzersizleri, güçlenme ve enerji artışı sağlıyor

Dengeli ve hareketli bir yaşamın, güvende kalmanın anahtarı olduğunu vurgulayan Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Tuba Yerlikaya ise “Basit denge egzersizleri, güçlenmenin ve enerjinin artırılmasının yanı sıra yaşlanma sürecinin olumlu etkilenmesine katkıda bulunuyor” dedi. İyi bir postürün, hareket kabiliyeti sağlayarak sağlık koruyucu bir rol üstlendiğini ve ağrıları önlediğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Tuba Yerlikaya, kötü postürün sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekti; “Her hareketin kendimizi daha güçlü kılacak bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Yaş alma sürecinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Adile Öniz Özgören ise güçlü sosyal bağlantılar, duygusal denge, daha sağlıklı yaşam tarzı ve huzurlu bir yaşam sürme arzusunun yaşlanmanın olumlu yanları arasında yer aldığını belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, “Her birimizin güç kaynağı farklıdır. Önemli olan bunu keşfedebilmektir” dedi.

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