Yaşam süresinin uzamasına paralel olarak kalpten astıma, diyabetten KOAH’a birçok hastalığın çok daha fazla görüldüğünü belirten Acıbadem Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaser Süleymanoğlu, “Buna karşın gençlikte alınacak basit önlemlerle yaşlılık dönemini sağlıklı geçirmek mümkün. Hele bir de yaşlılıkta dikkat edeceğiniz bazı kurallar fiziksel ve ruhsal anlamda son derece olumlu katkı yapacaktır” diyor.



Dr. Yaser Süleymanoğlu 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında sağlıklı yaşlılığın 10 püf noktasını anlatarak önemli uyarı ve önerilerde bulunuyor. İşte sağlıklı yaşlandıran o öneriler: