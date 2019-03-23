Sağlıklı yaşlılığın 10 püf noktası
Yaşam süresinin uzamasına paralel olarak kalpten astıma, diyabetten KOAH’a birçok hastalığın çok daha fazla görüldüğünü belirten Acıbadem Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaser Süleymanoğlu, “Buna karşın gençlikte alınacak basit önlemlerle yaşlılık dönemini sağlıklı geçirmek mümkün. Hele bir de yaşlılıkta dikkat edeceğiniz bazı kurallar fiziksel ve ruhsal anlamda son derece olumlu katkı yapacaktır” diyor.
Dr. Yaser Süleymanoğlu 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında sağlıklı yaşlılığın 10 püf noktasını anlatarak önemli uyarı ve önerilerde bulunuyor. İşte sağlıklı yaşlandıran o öneriler:
Günümüzde gerek tıpta gerekse teknolojideki hızlı gelişmeler, yaşam süresini de hayli yukarı çekti. Hal böyle olunca Dünya Sağlık Örgütü artık 66-79 yaş arasını orta yaş, 80-99 yaş arasını da yaşlı kabul ediyor.
23 Mart 2019 Cumartesi 10:30
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