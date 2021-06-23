Sağlıklı Zayıflamanın 10 Etkili Yolu!

Pandemi döneminde önemi daha çok anlaşılan sağlıklı beslenme ve sağlıklı zayıflama konularında bilgi paylaşan Dr. Ümit Aktaş, “İşe yaramayan diyetleri ve doğru bildiğiniz yanlışları unutun! Fazla kilolarınızdan kurtulun ama sağlıklı beslenerek. Yanlış diyetler bağışıklığınızı zayıflatır ve sizi COVID-19’a karşı savunmasız bırakır. Bunun için sağlıklı beslenerek kilo verin. Sanılanın aksine yağdan uzak kalarak değil, sağlıklı yağları tüketerek zayıflayabilirsiniz. Kalori hesabı yapmayın, besinlerin glisemik indekslerine göre beslenin” dedi.

Dr. Ümit Aktaş önemli bir yanlışa dikkat çekti: “Zayıflamak için tatlıdan, şekerli içeceklerden uzak durulması gerektiği biliniyor ama maalesef çoğunluk karbonhidrat ağırlıklı beslenme modelinin zararlarından haberdar değil. Ekmek, simit, makarna gibi basit karbonhidratlar sizi tok tutmaz, aksine daha da acıktırır. Örneğin sabah kahvaltıda ister kepekli ister tam buğday olsun fark etmez bir iki dilim ekmek yerseniz, kan şekeriniz önce tavan yapar, yaklaşık iki saat sonra da öyle bir düşer ki açlık atakları yaşarsınız ve sonrasında yine kan şekerini hızla yükseltecek tatlılara, basit karbonhidratlara yönelirsiniz. Bu kısır döngü daha çok yağlanmanıza, kilo almanıza neden olurken, sizi her türlü viral enfeksiyona karşı da savunmasız bırakır.”

BESİNLERİN GLİSEMİK İNDEKSLERİNE BAKIN

Tüm yaşamınız boyunca formda olmak, sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsanız şekerden, tatlıdan, kepekli ve tam buğday ekmeği de dâhil olmak üzere tüm buğday ürünlerinden, yani kan şekerini yükselten tüm yiyeceklerden uzak durun ve sağlıklı yağlar tüketin diyen Dr. Ümit Aktaş, zayıflamak için doğru beslenme modelini anlattı:"Bilinenin aksine yağ tok tutarak zayıflamaya yardımcı olur, bize kaliteli ve yüksek enerji verir. Diyetinizden yağı çıkardıkça onun yerine daha çok karbonhidrat tüketmeye başlarsınız. Karbonhidratlar da kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olur. Eğer sizi fazla kilolardan koruyacak bir şey varsa o da sağlıklı yağlardır. Yağın glisemik indeksi sıfırdır ve kan şekerinin aniden yükselmesini önler. Besinlerin kalorilerine değil glisemik indekslerine bakın. Tereyağı, tüm hayvansal yağlar ve saf sızma zeytinyağı kan şekerinizin dengeli seyretmesinde en önemli yardımcınızdır. Sabah kahvaltınızda bol tereyağlı yumurta olsun, yanına tam yağlı peynirinizi ve zeytininizi yiyin, kendinizi saatlerce tok hissedersiniz. Sıklıkla yapılan hata iki dilim kepek ekmeği yanına yağsız peynir yemektir. Bu beslenme ile iki saat sonra açlık krizine girer, öğlen yemeğine kadar dayanmakta zorlanırsınız. Sağlıklı yağları azaltmak size yarar değil aksine zarar verir."

Kalıcı ve sağlıklı kilo vermenin yolu doğru bir beslenme modelinden, hareket etmekten ve yeterli kaliteli uykudan geçiyor diyen Dr. Aktaş, 10 maddede sağlıklı zayıflamanın yollarını şöyle sıraladı:

- Zeytinyağı, tereyağı gibi sağlıklı yağları bolca tüketin

- Probiyotik zengini beslenin

- Başta buğday olmak üzere, kan şekerinizi yükselten yiyecekleri tüketmeyin

- Mevsim sebzelerini sıklıkla tercih edin

- Tatlandırıcılardan, diyet içeceklerden uzak durun

- Magnezyum zengini beslenin

- Omega 3 değerinizi yüksek tutun

- Yağlı kuruyemişler tüketin

- Hareket edin

- Uyku faktörünü unutmayın

KİLO VERMEDE YARDIMCI ŞEYLER:

Yeşil çay: Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yıkımını artırır.

Ananas: İçinde bulunan bromelain adlı bir enzimle sindirimi kolaylaştırır ve bağırsakları çalıştırır.

Acı kırmızıbiber: Metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını artırır. Ne kadar acı o kadar iyi.

Tarçın: Hem iştah kontrolünde önemli bir rol oynar hem de kandaki şekerin yağ olarak depolanmasını önler.

Avokado: Kan şekerini dengeler.

Yağlı kuruyemişler: Badem, ceviz, fıstık, fındık gibi kuruyemişler düşünülenin aksine zayıflamanıza yardımcı olurlar. Omega-3 zengini, glisemik indeksi düşük bu değerli besinlere mutlaka tüketin.