Kalp hastalıkları, tüm dünyada ölüm nedenlerinin başında yer alıyor. Kalp hastalıklarının önlenmesi, yıllardır araştırmacıların gündeminde ön sırada yer almakta ve önde gelen araştırmalar, fiziksel aktivite, diyet ve genetik faktörünü ortaya çıkardı.

Yaşam tarzı değişiklikleri yaparak kalp hastalığı riski ve diğer kalp problemleri en aza indirilebilir. Örneğin, diyetiniz kalbinizin sağlığı üzerinde inanılmaz bir etkiye sahiptir. Fiziksel aktivite, kalp kaslarınızı tıpkı vücudunuzdaki diğer kaslarda olduğu gibi en üst seviyede tutabilir.

Çoğu insan kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı ve yüksek tansiyonun kalp hastalıklarının bir işareti olduğunu bilir ancak, daha ince belirtiler vardır.