Sağlıksız bir kalbin belirtileri
Kalp hastalıkları, tüm dünyada ölüm nedenlerinin başında yer alıyor. Kalp hastalıklarının önlenmesi, yıllardır araştırmacıların gündeminde ön sırada yer almakta ve önde gelen araştırmalar, fiziksel aktivite, diyet ve genetik faktörünü ortaya çıkardı.
Yaşam tarzı değişiklikleri yaparak kalp hastalığı riski ve diğer kalp problemleri en aza indirilebilir. Örneğin, diyetiniz kalbinizin sağlığı üzerinde inanılmaz bir etkiye sahiptir. Fiziksel aktivite, kalp kaslarınızı tıpkı vücudunuzdaki diğer kaslarda olduğu gibi en üst seviyede tutabilir.
Çoğu insan kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı ve yüksek tansiyonun kalp hastalıklarının bir işareti olduğunu bilir ancak, daha ince belirtiler vardır.
Kalp rahatsızlıklarını önlemek için elinizden gelen her şeyi yapsanız bile, yine de kalp hastalıkları yaşayabilirsiniz. Herkes risk altındadır, bu yüzden yaklaşmakta olan bir hastalığın işaret ve belirtilerini bilmek çok önemlidir.
22 Kasım 2019 Cuma 21:57
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