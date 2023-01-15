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Sağlıksız kişilerle ilgili çarpıcı araştırma

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Bilim insanları sık sık hastalanan kişilerle ilgili bir araştırma yaptı.
Sağlıksız kişilerle ilgili çarpıcı araştırma

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden British Journal of Dermatology’de yayınlanan bir araştırma, sık sık hastalanan kişilerle ilgili dikkat çekici bulguları ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmada 2500’den fazla katılımcı yer alırken bu kişilerin fotoğrafları bilim insanları tarafından incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda yaşından daha büyük gözüken kişilerde akıl sağlığı, akciğerlerinde rahatsızlık, kemik erimesi, katarakt ve yaşa bağlı olarak işitme kaybının daha yüksek olduğu görüldü.

Uzmanlar, kötü sağlığın bireyleri olduğundan daha yaşlı gösterdiğini belirtti.

Hollanda’daki Rotterdam’da bulunan Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli profesör Tamar Nijsten, “Yaşlanma ile ilgili en kapsamlı araştırmalardan biri oldu bu. Dokular sadece yüzde hasar görmüyor, vücudun diğer bölgelerinde de hasar görüyor” dedi.

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