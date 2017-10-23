“Sağlıkta ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla bir takım düzenlemeler yapılıyor”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, sağlıkta ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla birtakım düzenlemeler yapıldığını savunarak, “Bu düzenlemeler hayati sonuçlara gebe” dedi.

Yazılı açıklamasında Sağlık Bakanlığı’nın, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ile hazırladığı Sağlık Hizmetleri Ücretler Tarifesi Tüzüğü’nün, belli zümrenin maddi çıkarlarına ve bazılarınınsa siyasi kaygılarına hizmet ettiğini ileri süren Gardiyanoğlu, “Sağlığı kaktüs bahçesine çeviren bu tüzüğe de, uygulanmasına da karşıyız” ifadelerini kullandı.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin “Bilgi Edinme Hakkı Yasası” çerçevesinde, bir ay önce Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdiğini belirten Gardiyanoğlu, “Tüzükle birlikte yerine getirilmesi gereken sorumlulukların hangilerinin yerine getirildiğini sorduk. Aradan 1 aydan fazla zaman geçti, konunun muhatapları cevap vermekten kaçıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun sağlık sisteminin tüzükle güllük gülistanlık hele geldiğine inandığını iddia eden Gardiyanoğlu, tüzüğün halkın sağlığını tehlikeye attığını savundu.

“KAMU HEKİMLERİNİN BAKTIĞI ÖZEL HASTALARDAN SAĞLIK FONU’NA NE KADAR PARA AKTARILDI?”

Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyu önünde yanıt vermesini istediği soruları da şöyle sıraladı:

“Kamu hekimlerinin mesai saatlerinden sonra özel hastalarına bakmak üzere özel hastanelerle imzalandığını ifade ettiğiniz protokol metinlerini, hangi kamu hekiminin nerede ve ne zaman özel hasta bakacağını, tüzük yürürlüğe girdikten sonra kamu hastanelerinde özel hasta bakma hakkını kullanan kamu hekimlerinin kimler olduğunu paylaşacak mısınız?”

Remzi Gardiyanoğlu, yanıtlanmasını talep ettiği diğer soruları da şöyle aktardı:

“Tüzük çerçevesinde, özel hastanede yapılan cerrahi müdahalede belirlenen sürenin aşılması ve/veya operasyonda komplikasyon olması durumunda, gerek hastayı gerekse kamu hekimini korumak adına hangi yasal süreçler devreye girecek?

Komplikasyona maruz kalan hastadan, kamu hekimi mi, Sağlık Bakanlığı mı yoksa özel hastane mi sorumlu tutulacak?

Özel hastanelere yapılan cerrahi nitelikli sevklerin, yine sevki imzalayan aynı kamu hekimleri tarafından, sevk edilen özel hastanelerde işleme tabi tutulması gerekçeleri nelerdir?

Kamu hekimlerinin, tüzük çerçevesinde özel hastanelerde baktıkları hastalardan alınacak ücretlerle ilgili 5 nüshalı makbuzlar basılmış mıdır?

Tüzüğün yürürlüğe girmesinden bu yana kamu hekimlerinin bakmış olduğu özel hastalardan Sağlık Fonu’na ne kadar para aktarılmıştır?”