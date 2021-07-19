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Sağlıkta bir çok servis kapanma noktasında! Yoğun Bakıma hasta yatışı durduruldu!

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"Yoğun bakım servisine hasta yatışlarının da durdurulduğunu duyuran sendika, Çarşamba günü tam ek mesai çalışmama kararı aldıklarını belirtti."
Sağlıkta bir çok servis kapanma noktasında! Yoğun Bakıma hasta yatışı durduruldu!

Yoğun bakım servisine hasta yatışlarının da durdurulduğunu duyuran sendika, Çarşamba günü tam ek mesai çalışmama kararı aldıklarını belirtti.

 

Sendika’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

EK MESAİ ÇALIŞMAMA EYLEMİMİZDE SON DURUM.!!

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu:

Üroloji servisi taşınarak kapatılıyor.!

Ortopedi servisi kapanma noktasında.!

Onkoloji servisi kapanma noktasında.!

PCR alma birimi kapatıldı.!

Aşılama birimi kapatıldı.!

Yoğun bakım servisine hasta yatışı durduruldu.! Çarşamba günü tam ek mesai çalışmama modeline geçilerek kapatılıyor.!

UMRUNDA OLAN BİR HÜKÜMET YETKİLİSİ YOK.!!

O ZAMAN EYLEME DEVAM.!!

SEVGİLİ ÜYELERİMİZ,

UNUTMAYIN Kİ GÜÇ BİZİZ.!

GÜÇ BİRLİKTELİĞİMİZDİR.!

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası

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