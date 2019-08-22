Sağlıkta grev!

112 hızır hizmeti hariç, tüm sağlık merkezlerinde de aynı şekilde poliklinik hizmetlerinde

greve gidilecek.

Sendikalar, sorunun çözülmemesi halinde, 29 Ağustos Perşembe günü tekrar 8-12

saatleri arası tüm poliklinik hizmetlerine ilaveten tüm hastane ameliyathanelerinde (acil

vakalar hariç) grev yapılacakları uyarısında bulundular.



Sorunun yine çözülmemesi halinde ise grev şekillerini artırarak devam edeceklerini

kaydeden sendikalar, 29 Ağustos Perşembe günü yeni grev şekillerini açıklayacaklarını

duyurdular.

Sendikalar, tüm bunlara rağmen mağduriyet yaşanmaması adına 27 Ağustos Salı günü

mesai bitimine kadar sendikalar olarak diyaloğa açık olduklarını ve özellikle Başbakan ve

Maliye Bakanının sorunun çözümü yönünde adım atmasını beklediklerini de hükümete

bildirdiler.

KAMU SEN, KTAMS,TIP-İŞ, KTHES, KAMU-İŞ tarafından yapılan ortak açıklamada,

“Yıllardır sorun haline gelmiş olan ek mesai sorunu çözülmek yerine daha da karmaşık bir

duruma gelmiştir. Öncelikle bilinmelidir ki ek mesai personel eksikliğinden ortaya

çıkmaktadır. Personel eksikliğini gidererek sorunu çözmek yerinesiyasi popülistlik

yaparak halka şirin görünmeye çalışanlar “personel istihdam etmeden” sürekli bilinçsiz bir

şekilde yeni birimler açarak çalışanın işyükünü artırmakta ve daha çok ek mesai yaratarak

personeli perişan etmekte ve halkın kaliteli hizmet alımının önüne geçmektedirler. Sorunu

siyasilerin yaratmasına rağmen Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tasarruf adı altında

karar alarak sağlık çalışanlarını önce çalıştırmış daha sonra “geriye dönük olarak” mayıs

ayından itibaren çalıştıkları saatlerde kota olduğunu 2 Temmuzda yazılı bildirmiş ve

çalışanlara çalışmış oldukları saatleri ödememe yolunu seçmiştir. 17 temmuzda Sağlık

Bakanı ile görüşmemizde, sorunun çözüldüğünü herkesin çalışmasını ve çalıştıkları tüm

saatlerin ödeneceğini söylemiştir. Temmuz sonunda ise sorunun çözülmediğini ve yine

çalışanların fazladan çalıştırıldığını öğrenmiş bulunduk.Sendikalar olarak sorunun

çözümü konusunda 30 Temmuz salı günü Sağlık bakanı ile yeniden toplantı

gerçekleştirdik. Sağlık Bakanı, 3 günsonra cuma günü Maliye Bakanı ile, pazartesi günü

ise Bakanlar Kurulunda Başbakan ile konuyu görüşeceğini ve her görüşmeden sonra

bizleri bilgilendireceğini söylemesine ve yaklaşık 3 hafta geçmesine rağmen tenezzül

edip sendikaları aramamıştır. Sağlık Bakanının doğru bilgi vermemesi ve ciddiyetten

yoksun bu yaklaşımı kabul edilemez bir durumdur. Kendisini bu vesileyle oturduğu

koltuğun farkında olmaya ve icraat yapmaya davet ediyoruz.” Denildi.

Sendkalar, sağlık çalışanlarının çalıştırılıp ekmesailerinin ödenmemesine izin

vermeyeceklerini ifade ederek, grev kararı aldıklarını açıkladılar