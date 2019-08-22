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Sağlıkta grev!

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Sağlıkta örgütlü sendikalar sorunları çözülmediği gerekçesi ile 28 Ağustos Çarşamba günü 8-12 saatleri arasında tüm hastanelerin polikliniklerinde grev yapılacağını açıkladı.
Sağlıkta grev!

112 hızır hizmeti hariç, tüm sağlık merkezlerinde de aynı şekilde poliklinik hizmetlerinde
greve gidilecek.

Sendikalar, sorunun çözülmemesi halinde, 29 Ağustos Perşembe günü tekrar 8-12
saatleri arası tüm poliklinik hizmetlerine ilaveten tüm hastane ameliyathanelerinde (acil
vakalar hariç) grev yapılacakları uyarısında bulundular.
 

Sorunun yine çözülmemesi halinde ise grev şekillerini artırarak devam edeceklerini
kaydeden sendikalar, 29 Ağustos Perşembe günü yeni grev şekillerini açıklayacaklarını
duyurdular.

Sendikalar, tüm bunlara rağmen mağduriyet yaşanmaması adına 27 Ağustos Salı günü
mesai bitimine kadar sendikalar olarak diyaloğa açık olduklarını ve özellikle Başbakan ve
Maliye Bakanının sorunun çözümü yönünde adım atmasını beklediklerini de hükümete
bildirdiler.

KAMU SEN, KTAMS,TIP-İŞ, KTHES, KAMU-İŞ tarafından yapılan ortak açıklamada,
“Yıllardır sorun haline gelmiş olan ek mesai sorunu çözülmek yerine daha da karmaşık bir
duruma gelmiştir. Öncelikle bilinmelidir ki ek mesai personel eksikliğinden ortaya
çıkmaktadır. Personel eksikliğini gidererek sorunu çözmek yerinesiyasi popülistlik
yaparak halka şirin görünmeye çalışanlar “personel istihdam etmeden” sürekli bilinçsiz bir
şekilde yeni birimler açarak çalışanın işyükünü artırmakta ve daha çok ek mesai yaratarak
personeli perişan etmekte ve halkın kaliteli hizmet alımının önüne geçmektedirler. Sorunu
siyasilerin yaratmasına rağmen Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tasarruf adı altında
karar alarak sağlık çalışanlarını önce çalıştırmış daha sonra “geriye dönük olarak” mayıs
ayından itibaren çalıştıkları saatlerde kota olduğunu 2 Temmuzda yazılı bildirmiş ve
çalışanlara çalışmış oldukları saatleri ödememe yolunu seçmiştir. 17 temmuzda Sağlık
Bakanı ile görüşmemizde, sorunun çözüldüğünü herkesin çalışmasını ve çalıştıkları tüm
saatlerin ödeneceğini söylemiştir. Temmuz sonunda ise sorunun çözülmediğini ve yine
çalışanların fazladan çalıştırıldığını öğrenmiş bulunduk.Sendikalar olarak sorunun
çözümü konusunda 30 Temmuz salı günü Sağlık bakanı ile yeniden toplantı
gerçekleştirdik. Sağlık Bakanı, 3 günsonra cuma günü Maliye Bakanı ile, pazartesi günü
ise Bakanlar Kurulunda Başbakan ile konuyu görüşeceğini ve her görüşmeden sonra
bizleri bilgilendireceğini söylemesine ve yaklaşık 3 hafta geçmesine rağmen tenezzül

edip sendikaları aramamıştır. Sağlık Bakanının doğru bilgi vermemesi ve ciddiyetten
yoksun bu yaklaşımı kabul edilemez bir durumdur. Kendisini bu vesileyle oturduğu
koltuğun farkında olmaya ve icraat yapmaya davet ediyoruz.” Denildi.
Sendkalar, sağlık çalışanlarının çalıştırılıp ekmesailerinin ödenmemesine izin
vermeyeceklerini ifade ederek, grev kararı aldıklarını açıkladılar

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