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Sağlıkta ikinci iş yasağının bitmesine son bir ay kaldı

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Sağlıkta ikinci iş yasağının bitmesine son bir ay kaldı
1 Ağustos’tan itibaren kamuda çalışan doktorlar özel hastane ve kliniklerde hizmet veremeyecek. Yasağa uymayanlar ise disiplin suçu işleyecek ve haklarında işlem başlatılacak.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu “sistemsizliğin içinde, bir sistemsizlik yaratma yolunda son sürat ilerliyoruz” dedi.

“Verilen 6 aylık süreçte herhangi anlamlı bir gelişme olmadı” diyen Arifoğlu hekimlerin ‘40 satır mı 40 katır mı’ tarzında bir seçimle karşı karşıya kaldığını savunarak , bu kaostan hastane ciddi şekilde etkilenecek” ifadelerini kullandı.

Arifoğlu, “özellikle belli başlı branşlarda yoğun çalışan hekimler kamudan ayrıldığı andan itibaren, genel sağlık sigortasını da çıkarmadığımızdan dolayı bu hastalar nereye gidecek. Bu hastaların cebinden ciddi paralar çıkması söz konusu olacaksa bu çok kaotik bir durumdur. Halkımızın buna dikkat etmesi gerekiyor. Önümüz kaostur şu anda bunu görüyoruz, ayak sesleri geliyor” dedi.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği başkanı Remzi Gardiyanoğlu ise tam aksi görüşte.
Gardiyanoğlu yıllardır yaşanan kaosun biteceğine inanıyor.

Gardiyanoğlu, “Biz Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak bir kaos olacağına inanmıyoruz. Hatta belki 1 Ağustos’tan sonra sağlıkta farklı şeyleri tartışıyor olacağız. Zaten bunun en güzel örneği geçmiş 1-2 yıl içinde bizim mahkeme süreci devam ederken sağlıkta hiç tartışılmayan şeyler tartışılmaya başlandı. 50 yıldır hastanede hastane olan eksiklikler basın önünde tartışılmaya başlandı. Onun için bu mahkeme süreci ve mahkeme sürecinin sonucu bir fırsattır önemli olan bu fırsatı bir sistem yaratmak adına kullanmak” dedi.

Sürecin daha yumuşak geçmesi görüşünde olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği başkanı, sisteme esas damga vuracak olan genel sağlık sigortasında herhangi bir gelişme olmamasını eleştirerek, hekimlerin gergin ve motivasyonlarının düşük olduğunu dile getirdi.

Arifoğlu, “vatandaş bu sistemde hastaneye gittiğinde hekim bulamazsa o kalabalıklığın içinde hekime ulaşamazsa özel sektöre gitmek zorunda kalacak.Pekala, ciddi bir anlamda bir tedavi gerekirse yoğun bakım vs. ödeyebilecek mi ödeyemeyecek kimse ödeyemez” dedi.

Remzi Gardiyanoğlu ise mehkeme kararlarının uygulanmasında ısrarlı.

Gardiyanoğlu, “İstifa eden edecek, istifa edenlerin yerine dışardaki genç hekimler gelecek, Türkiye’den hekimler gelecek , bu sistem oturacak ve devam edecek bence bu noktada Sağlık bakanının yapması gereken en güzel ve en doğru şey küçülmek, çünkü zate n bizim en önemli hastanemiz Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesi. Benim onlara tavsiyem bu süreç geçene kadar küçülüp her şeyi Dr Burhan Nalbantoğlu çatısına toplayıp oradan büyümeye devam etmek başka bu işin çıkar yolu yoktur”dedi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği BaşkanıArifoğlu, yumuşak geçişle ilgili önerilerini de sıraladı.

Arifoğlu “geçiş sürecinde özel klinikleri kiralayıp kamulaştırabilir. Belli bir süre oradan halk faydalanbilir taki genel sağlık sigortası çıksın taki alt yapı tamamlansın bu yumuşak geçiş yapılabilir böyle önerilerde bulunuyoruz sağlık bakanına .aslında hızlı gitmesi gerekiyor artık sağlık bakanlığının bir an önce ne yapacağının kararını vermesi gerekiyor” dedi.

Sistemin 1 Ağustos’ta hemen yürürlüğe girmesini isteyen Serbest Çalışan Hekimler Birliği ikinci iş yapanların dosyalarının hazır olduğunu, 2 Ağustos’ta gerekli yerlere verileceğini kaydetti.

Gardiyanoğlu, “2 Ağustos sabahı Tıp İş başkanı Sıla Usar incirli ,yönetim kurulu üyeleri , Tabipler Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu ve yönetim kurulu üyeleri bunlardan ikinci iş yapanların dosyalarını mahkeme emri gereği Sağlık Bakanının önüne koyacağız ve 2. İş yapanlarla iligli mahkeme emrini yerine getirmesini bekleyeceğiz. Bu noktandan sonra bunlarla ilgili işlem yapıldıktan sonra bu kez klinik şeflerinden, halen 2’inci iş yapmaya cesaret eden varsa onların dosyalarını verceğiz ondan sonra tek tek dosyaları vereceğiz . Çünkü biz bu işe bir emek verdik ortada bir sistemsiliz var halk aldığı sağlık hizmetinden memnun değil” dedi.

 

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