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Sağlıkta ‘Müsteşar‘ tartışması

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Sağlık Bakanlığında Müsteşar atanması tartışması yaşanıyor.
Sağlıkta ‘Müsteşar‘ tartışması

Sağlık Bakanlığında Müsteşar atanması tartışması yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Gür’ün emekliye ayrılması sonrasında, çok uzun bir süredir Sağlık Bakanlığında görev yapan Ceyhun Ümiter’in, Müsteşar yapılması beklenirken, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına Umre Örs’ün atanma girişimleri, bakanlığı gerdi.

Taner Ulutaş/ÖZEL HABER

Sağlık Bakanı Filiz Besim’in de Ceyhun Ümiter’in, Müsteşar yapılması konusunda Başbakan Tufan Erhürman’a ricada bulunduğu ancak CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin devreye girerek Başbakan Tufan Erhürman’dan Umure Örs’ün Müsteşar yapılmasını istemesi, ve Başbakanın bu yönde karar üretmesi Sağlık Bakanlığında tartışmalara neden oldu.

Sağlık Bakanlığı çevrelerinden güvenilir bir kaynak, yaptığı açıklamada, Sağlık ülkenin olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Ve çok deneyim ister. Eski Müsteşarımız Ömer Gür, gerçekten sağlık konusunda kendini yetiştirmiş çok iyi bir bürokrattı. Zamanı geldi ve emekliye ayrıldı. Ömer bey sağlığı A dan Z ye bilen bir adamdı.10 aydır yerine ceyhun beyi yetiştirdi. Ceyhun bey müsteşar olsun diye bakan hanım başbakana öneri getirdi. Ancak Sıla Usar karşı çıkmış ve Başbakan Umure hanımı atadığını öğrendik dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, Başbakan ne alaka sağlığı hiç bilmeyen fikri olmayan, tanımayan birine devretsin ki. Atanan veya atanmaya çalışan birisinin kişiliğine saygımız sonsuz.  Ama sağlığı içinden gelen biri yönetse  daha iyi değilmi? Başbakan sağlığa el atarken, herhalde sağlığını işleyişini, huzurunu ve  çalışma barışını bozmak ister. Sağlıkta, güzel ve çalışkan bir ekip var. Sıla hanım karşı çıktı diye iyi olan güzel çalışan bir ekip böyle bozulmaz. Moralimiz sıfır oldu  Şimdi Ömer bey, Ceyhun bey Müsteşar olmadı diye gelip destek vermeyebilir. Ve bizce bu yanlış olur. Lütfen Başbakan bu konuyu yeniden düşünerek tezekkür etsin ifadesinde bulundu.

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