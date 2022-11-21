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Sağlıkta örgütlü 2 sendika eylemde

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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Anestezi ve Reanimasyon bölümlerinde acil işlemler hariç verilen hizmetleri bugünden itibaren durdurdu.
Sağlıkta örgütlü 2 sendika eylemde

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Anestezi ve Reanimasyon bölümlerinde acil işlemler hariç verilen hizmetleri bugünden itibaren durdurdu.

Sendikalar tarafından Cuma günü yapılan ortak açıklamada, “Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nin, Acil Durum Hastanesi’ne taşınması ve bununla birlikte Anestezi ve Reanimasyon hizmetlerinin ikiye bölünerek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi binalarının her ikisinde de hizmet verilmesi” gerekçesiyle hizmetlerin durdurulacağı kaydedilmişti.

Açıklamada, 28 Ekim tarihinde Sağlık Bakanlığı’na bu kararın alınması durumunda ikinci bir uyarıya gerek olmaksızın her iki servisin de acil hizmetleri dışında diğer tüm hizmetlerinin durdurulacağının bildirildiği belirtilmişti. Verilecek acil hizmetlerin ilgili servislerin Dr. Burhan Nalbantoğlu’ndaki birimlerinde verileceği kaydedilen açıklamada, “İlgili sendikaların tüm iyi niyet yaklaşımına karşı sağlık bakanlığıyetkililerinin kural, hukuk tanımaz yaklaşımları karşısında sendikalarımızın eylemlilik kararlılığı artarak devam edecektir” denilmişti.

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