Sağlıkta şiddet… Sağlık Bakanlığı, komisyon kurma kararı aldığını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, sağlıkta şiddeti önleme noktasında gerekli yasal ve diğer düzenlemeleri yapmak amacıyla ilgili sivil toplum örgütlerinin de katılacağı bir komisyon kurma kararı aldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Üroloji Uzmanı Dr. Sadrettin Tuğcu’nun hastası tarafından saldırıya uğradığı ve yaralandığı hatırlatılarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti bertaraf etmek amacıyla geliştirilecek olan önleyici politikaların, güvenlikten eğitime, çalışma koşullarından yasal çerçeveye kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, bu bağlamda Bakanlığın, sağlıkta şiddeti önleme noktasında gerekli yasal ve diğer düzenlemeleri yapmak amacıyla ilgili sivil toplum örgütlerinin de katılacağı bir komisyon kurma kararı aldığı belirtildi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILAN ŞİDDET VE HAKARET HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ”

Sağlık çalışanlarına yapılan şiddet ve hakaretin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, ilgili tüm paydaşların yer alacağı komisyonda, yasal öneriler ve çalışmaların ortak yürütülecek çalışmalar neticesinde harekete geçirileceği ifade edildi.

Hayati tehlikeyi atlatan doktora bir kez daha geçmiş olsun dilekleri iletilen Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

“Sağlık Bakanlığı’nın her zaman sağlık çalışanlarının yanında, şiddetin karşısında durmaya devam edeceğini vurgulamak isteriz. Gelinen süreçte yasal değişiklikler, ilgili öneriler ve atılacak adımlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.”