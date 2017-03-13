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Sağlıkta yanlış bilinen doğrular!

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Sağlıkta yanlış bilinen doğrular!
Günde 8 bardak su içmek, grip olduğunuzda soğuktan kaçınmak gibi pek çok sağlık efsanesi, aksi ne kadar kanıtlanırsa kanıtlansın geçerliliğini koruyor. İşte bunlardan bazıları...

GRİP AŞISI GRİP EDER!

Vücut bütün aşılara karşı ateş gibi tepkiler verebilir. Grip aşısı da, ölü grip virüsü içerir. Ölü bir virüs de gribe neden olmaz.

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VİTAMİN TAKVİYELERİYLE DAHA SAĞLIKLI OLURSUNUZ

Vitamin takviyeleri, etkisiz olmaları bir yana tehlikeli bile olabilir. Gıdalardan alacağınız vitaminlerde aşırı doz size zarar vermese de, kontrolsüz alacağınız vitamin hapları, gerçekten zararlı olabilir.

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SOĞUK HAVA SİZİ HASTA EDER

Bu dünyanın her yerinde yaygın bir inanıştır ve kesinlikle doğru değildir. Hava sıcaklığı bizi virüslere karşı dayanıksız hale getirmez. Sizi hasta eden soğuk havada bulunan mikroplardır. Soğuğa maruz kalmak bir anlamda vücudunuz için iyidir. Soğuk mevsimlerde hastalığın yaygın olmasının nedeni, daha çok kapalı mekânda kalmaktır.

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BEYNİMİZİN YÜZDE 10’UNU KULLANIRIZ

Beyin taramalarında da görüleceği gibi, bu bilgi doğru değildir. Bu inanışın geçerliliğini sürdürmesinin nedeni belki de buna inanmanın hoşumuza gitmesidir. Tam potansiyelimize ulaşamadığımız fikri belki de bizi heyecanlandırmaktadır.

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ŞEKER ÇOCUKLARI KÜÇÜK CANAVARA DÖNÜŞTÜRÜR

Şeker yiyen çocukların kontrol edilemeyecek kadar enerjik olduğuna inanılır. Aksine aşırı şeker çocuklarda hantallığa bile neden olabilir.

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SARSINTI YAŞADIYSANIZ UYANIK KALMANIZ GEREKİR

Başınıza bir darbe aldıysanız, çevrenizdeki insanlar sizi uyanık tutmaya çalışır. Amaç komaya girmenizi engellemek olsa da, doktor kontrolünden sonra her saat başı uyandırılmanıza gerek yoktur.

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KARANLIKTA OKUMAK YA DA TELEVİZYONU YAKINDAN İZLEMEK GÖZ BOZAR

Loş ışıkta kitap okumak ya da ekrana yakından bakmak gözlerinizi yorar ancak uzun vadeli zarar konusunda herhangi bir kanıt yoktur.

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GÜNDE 8 BARDAK SU İÇMELİSİNİZ

Vücudumuz sıvı dengesini çok iyi düzenler. İhtiyacımız olan sıvıyı sadece sudan değil yediğimiz gıdalardan da alacağımız için günde 8 bardak su içmek gerekmemektedir.

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YEMEK YEDİKTEN SONRA YÜZMEK İÇİN BİR SAAT BEKLEMELİSİNİZ

Yemek yedikten sonra yüzmenin bilinen bir sakıncası yoktur. Yemek sonrası pek çok egzersiz zararlı olsa da, yüzmek bunlardan biri değildir.

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YUTULAN SAKIZLAR MİDENİZDE 7 YIL KALIR

Sakız içindeki pek çok madde sindirilemese de, sakız midenizde sonsuza kadar kalmaz. Sindirim sistemi organik ve güçlü bir makinedir ve ne kadar yapışkan olsa da sindirilebilir.

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