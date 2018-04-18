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“Şah Bal” piyasadan toplatılıyor

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“Şah Bal” adı altındaki bal sahte çıktı. Satışı yasaklanan sahte bal piyasadan toplatılıyor.
“Şah Bal” piyasadan toplatılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Veteriner Dairesi tarafından iç piyasada toplanan yerli üretim ballarının analizlerinde tesbit edilen bulguların değerlendirilmesi sonucunda “Şah Bal” ürünlerinde uygunsuzluk, hile ve/veya tağşiş tesbit edildi. 

Yürürlükteki mevzuata aykırılık tesbit edilen Şah balların/ürünlerin piyasaya sürülmesi yasaklanmış, toplatılması ve imha emri verilmiştir. 

Mevzuata aykırı davranan işletmenin, bal üretimi, paketleme ve pazarlama faaliyetleri de 1 yıl boyunca askıya alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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