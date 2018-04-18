“Şah Bal” piyasadan toplatılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Veteriner Dairesi tarafından iç piyasada toplanan yerli üretim ballarının analizlerinde tesbit edilen bulguların değerlendirilmesi sonucunda “Şah Bal” ürünlerinde uygunsuzluk, hile ve/veya tağşiş tesbit edildi.
Yürürlükteki mevzuata aykırılık tesbit edilen Şah balların/ürünlerin piyasaya sürülmesi yasaklanmış, toplatılması ve imha emri verilmiştir.
Mevzuata aykırı davranan işletmenin, bal üretimi, paketleme ve pazarlama faaliyetleri de 1 yıl boyunca askıya alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.
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