Geçitkale'de futbol sahası yapılması için geniş çapta mücadele başlatan Geçitkale'li gençler, seslerini duyurabilmek adına protest tarzda bir şarkı yaparak sosyal medyada yayınladırlar.
Yayınlanan şarkının sözleri ise şu şekilde:
Saha Yoksa Bonzai Var !!!
Geçitkalenin Gençliğine bak , birde dön sahanın haline bak yar
Seni bu gençler yaşatacak da , dön memleketin haline bak
Aldı godomanlar maaşını , gözü görmüyor yine başkasını
Dönüp bakmaz arkasına, bide gel al köylünün oylarını
Bakan diye seçtik başımıza , geldiler etdiler ağzımıza
Devletin gençlerden haberi yok ama çekin mercedesi altınıza
Hadi oyumuzu aldında , söyle biz kimin umrunda
Mercedes yatıyor altında, zamları kondur akaryakıtaa
Biraz dur yanımızda , sahasız kaldık Lefkonukda
Devlet bize göz kırpsa, medeniyet bize kucak açsa
Biraz dur yanımızda , sahasız kaldık Lefkonukda
Devlet bize göz kırpsa, medeniyet bize kucak açsa
Bakan vekilin üsdünden, vekil bizim üsdümüzden
Üstüne üstlük küskünler, Geçitkaleye küskünler
Döviz başını almışsa, zamlar başımızı sarmışsa
Borçlar kapıda durmuşsa, sonumuz bonzai olmuşsa
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