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"Saha yoksa, bonzai var!"

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"Saha yoksa, bonzai var!"
Geçitkaleli gençlerin protest müziği, geniş çapta yankı buldu...

Geçitkale'de futbol sahası yapılması için geniş çapta mücadele başlatan Geçitkale'li gençler, seslerini duyurabilmek adına protest tarzda bir şarkı yaparak sosyal medyada yayınladırlar.

Yayınlanan şarkının sözleri ise şu şekilde:

Saha Yoksa Bonzai Var !!!

Geçitkalenin Gençliğine bak , birde dön sahanın haline bak yar

Seni bu gençler yaşatacak da , dön memleketin haline bak

Aldı godomanlar maaşını , gözü görmüyor yine başkasını

Dönüp bakmaz arkasına, bide gel al köylünün oylarını

Bakan diye seçtik başımıza , geldiler etdiler ağzımıza

Devletin gençlerden haberi yok ama çekin mercedesi altınıza

Hadi oyumuzu aldında , söyle biz kimin umrunda

Mercedes yatıyor altında, zamları kondur akaryakıtaa

Biraz dur yanımızda , sahasız kaldık Lefkonukda

Devlet bize göz kırpsa, medeniyet bize kucak açsa

Biraz dur yanımızda , sahasız kaldık Lefkonukda

Devlet bize göz kırpsa, medeniyet bize kucak açsa

Bakan vekilin üsdünden, vekil bizim üsdümüzden

Üstüne üstlük küskünler, Geçitkaleye küskünler

Döviz başını almışsa, zamlar başımızı sarmışsa

Borçlar kapıda durmuşsa, sonumuz bonzai olmuşsa

 

 

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