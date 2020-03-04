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Sahada dili boğazına kaçan futbolcuya, doktor olan yardımcı hakem müdahale etti

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Sahada dili boğazına kaçan futbolcuya, doktor olan yardımcı hakem müdahale etti
Sahada dili boğazına kaçan futbolcuya, doktor olan yardımcı hakem müdahale etti

Bolu’da, U-17 Ligi Play-Off maçında rakip oyuncuyla çarpışması sonucu dili boğazına kaçan futbolcu Oğuzhan Terkeş’e ilk müdahaleyi, doktor olan maçın yardımcı hakemi yaptı.

Karaçayır Mahallesi’ndeki sahada oynanan maçta U-17 Ligi Play-Off maçında, Kızıkspor ile Aladağspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Kızıkspor oyuncularından Terkeş, hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpıştı. Yere yığılan Terkeş baygınlık geçirdi.

Dili boğazına kaçan futbolcunun nefes alamadığını fark eden yardımcı hakem Selim Göksu müdahalede bulundu. Bolu’nun Mudurnu ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Göksu, futbolcuyu yan çevirip dilinin boğazından çıkmasını sağladı. 

Hastaneye kaldırılan Terkeş’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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