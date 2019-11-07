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Sahada tavuğu tekmeleyerek öldüren futbolcuya kırmızı kart (Video)

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Hırvatistan’ın Sisak-Moslavina bölgesinde yarı-profesyonel ligde oynayan bir futbolcu, sahaya giren tavuğu tekmeleyerek öldürdü. Bunun üzerine, hakem futbolcuya kırmızı kart gösterdi.
Sahada tavuğu tekmeleyerek öldüren futbolcuya kırmızı kart (Video)

Hırvatistan’ın yarı profesyonel liginde Cumartesi günü gerçekleşen maçta NK Jelengrad, Jasenovac’la karşılaştı.

​23 yaşındaki NK Jelengrad oyuncusu Ivan Gazdek, sahaya giren birkaç tavuğu çıkarmaya çalıştı. Saha inen tavuklardan birini tekmeleyerek ölümüne neden olan Gazdek, ölü tavuğu kaldırarak sahayı çevreleyen çitin üstünden attı. Bunun üzerine karşılamanın hakemi, Gazdek’e kırmızı kart gösterdi.

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Hayvansever olduğunu, bir köpeği ve iki kedisi olduğunu savunan Gazdek, “İnanın bana kasıtlı değildi. O zaman maçın sonucu daha kesin değildi ve gergindim. Tavukların peşinden koştum ve ayağımı sallayarak birine kazayla vurdum” şeklinde konuştu.

Öte yandan kırmızı kart verilirken Gazdek'in takımı, sadece 2-1 öndeyken karttan sonra maçı 8-1 kazandı.

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