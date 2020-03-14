ŞAHALİ: 43 Tır şoförü Mağusa Limanından karantina işlemine tutulmadan ülkeye girdi

CTP Gazimağusa Milletvekili, eski Tarım Bakanı Erkut Şahali önemli bir iddia dile getirdi.

İşte Şahali'nin iddiaları;

Tam da bunu dediydim❗

Bugün Mağusa Limanı'na gelen gemi 43 Tır ve şoförlerini getirdi. İki de yolcu vardı.

Tırlardan üçünün yükü gıda ve temizlik malzemesi, geriye kalanlarınki de inşaat malzemeleri, beyaz eşya ve benzerleriydi.

Gelen yükler arasında İran sınırından gelen cam da vardı.

Ve sıkı durun❗

Bu tırlar ve şoförleri, karantina işlemine tutulmadan sadece dezenfekte işlemiyle limandan çıkış yaparak ülkenin dört bir yanına dağıldı.

Üstelik görevlilerin alınan önlem kararlarına uygun işlem yapmaları da Sağlık Bakanlığı tarafından engellenerek...

Bir de şoförlere maske ve eldiven verilmiş, hastaysalar bulaştırmasınlar diye❗

O iki yolcu ise, 14 günlük karantina uygulamasına alınmış.

Yazık, çok yazık!

Devlet kendi eliyle kendi kurallarını çiğniyor.

Dünya alarm vermişken bizimkiler yine "mış" gibi yapıyor.

İşte o nedenle "coronavirus kapıyı çalmadan siz kapınızı kapatın" dediydim.

Çünkü hükümet "dostlar alış verişte görsün" diye uğraşıyor.