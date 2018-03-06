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Şahali: “56 Taşocağının 21’i faaliyette, 35’i pasif”

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Şahali: “56 Taşocağının 21’i faaliyette, 35’i pasif”
Şahali, ülkede faaliyet gösteren taş ocaklarının salt malzeme üretimine odaklanan değil çevre ile uyumlu işletmecilik anlayışıyla da faaliyetlerini sürdüren sanayi tesisileri haline getirme adına çalışmalarda bulunacaklarını söyledi. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, hükümet programında yer aldığı gibi ülkede faaliyet gösteren taş ocaklarının salt malzeme üretimine odaklanan değil çevre ile uyumlu işletmecilik anlayışıyla da faaliyetlerini sürdüren sanayi tesisileri haline getirme adına çalışmalarda bulunacaklarını söyledi. 

Bakan Şahali, Taş Ocakları Birliğini kabulde yaptığı konuşmada, yeni kırma kum-çakıl ocağı işletme izni verilmeyeceğini vurguladı.

Şahali, ülkede toplam 56 olan taşocağının 21’nin Taş Ocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğü kapsamında faaliyetlerini sürdürdüğünü 35’in ise pasif durumda olduğunu söyledi.

Bakan Şahali, faaliyetteki 21 taşocağının 16’sının kırma kum çakıl işletmeleri, 1’inin dere, kum ve çakıl, 2’sinin mozaik taşı işletmeleri, 1’in alçı taşı işletmeleri ve 1’inin de yapı taşı ocağı işletmeleri olduğunu belirtti. 

sahali.pngTaşocaklarının ülke ekonomisine yaptığı katkı unsurunun planlı bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade eden Şahali, sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı prensiplerine bağlı şekilde hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı.

 Bir önceki görev döneminde taş ocaklarının işletme projelerinin hazırlanması ile ilgili iyileştirici yönde adım attıklarını anımsatan Bakan Şahali, “devlete başvurulduğunda ne gibi bir muamele ile karşılaşılacağı artık belirsiz olmaktan çıktı.Ancak yine sıkıntılar mutlaka vardır bunları da konuşarak uzlaşı noktasını bularak, aşmaya çalışacağız” dedi.

Bakan Şahali, Taş ocakları işletmeleri ile önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı toplantı gerçekleştirerek, ocakların doğaya yeniden kazandırılması, ürün kalitesinin kontrol edilmesi adına yapılabilecek yasal düzenlemeler ele alınacak.  

Taş Ocakları Birliği Başkanı Cenk Sarper de yeni taş ocağı izni verilmemesi yönünde hükümetin kararlı olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sarper, taş ocaklarının sorunlarını çözme yönünde bakanlıkla işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını da belirtti.

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