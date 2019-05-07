Şahali: Arpa fiyatında önerimiz 1.32 tl

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bakanlığın bu yıl arpada kilo fiyatının 1.32 TL olarak belirlenmesi yönündeki tavsiyesini Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu’na iletme kararı aldığını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bakanlığın bu yıl arpada kilo fiyatının 1.32 TL olarak belirlenmesi yönündeki tavsiyesini Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu’na iletme kararı aldığını açıkladı.

Bakan Şahali, bu yıl fiyatlandırma konusunda yetkinin TÜK Yönetim Kurulu’nda olduğunun altını çizdi. Bunun nihai fiyat olmadığını vurgulayan Bakan Şahali, nihai fiyatın üretici örgütlerinin ve farklı kurumlardan katılan devlet görevlilerinin oluşturduğu TÜK Yönetim Kurulu’nda belirleneceğini kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Şahali, Meclis Genel Kurulu’nda konuşarak, soruları yanıtladı.